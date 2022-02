Cleopatra Stratan se teme pentru părinții ei din Republica Moldova. Artista și-ar dori să-i aibă aproape, în România

Cleopatra Stratan este pe punctul de a lua o decizie radicală. Rudele acesteia se află în Republica Moldova, care este la doi pași de războiul din Ucraina. Artista este decisă să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a-și aduce familia în România.

Este vorba despre părinții Cleopatrei, mama, tatăl, dar și fratele cel mic. Cei trei sunt încă în Republica Moldova, iar artista este îngrijorată pentru viitorul lor, având în vedere apropierea periculoasă de războiul dintre Ucraina și Rusia.

Cleopatra Statan ține extrem de mult la familia ei și își dorește ca părinții să fie bine. Artista își dorește ca aceștia să fie alături de ea, departe de orice pericol sau orice escaladare pe care conflictul dintre Rusia și Ucraina ar putea să îl aibă.

(VEZI ȘI:CINE L-A AMENINȚAT CU MOARTEA PE EDWARD SANDA? SOȚUL CLEOPATREI STRATAN A APELAT LA AJUTORUL POLIȚIEI)

Chiar zilele trecute, Cleopatra Statan a postat o imagine pe rețelele de socializare, în care apare alături de Edward Sanda, scriind: ”Love, not war!” (trad. ”Dragoste, nu război!”).

Cleopatra Statan își dorește să fie aproape de familia ei

Cleopatra Stratan este decisă să își aducă familia în România până când situația din Ucraina se mai liniștește. Cel mai probabil, părinții artistei vor locui o perioadă de timp la București, în căminul unde Edward Sanda și soția lui conviețuiesc. Artistul a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO:

(VEZI ȘI:MOTIVUL IREAL PENTRU CARE CLEOPATRA STRATAN A RENUNŢAT LA FACULTATE. ÎŞI VA PUNE TOŢI PĂRINŢII ÎN CAP)

“Cleopatra are părinții acolo, toate rudele sunt acolo. Oricum, am înțeles că e stare de alertă în Moldova, că sunt vecini și sper să nu invadeze și Moldova, dar, dacă s-ar întâmpla, îți dai seama că o să vină ai ei aici, o să stea la noi, Doamne ferește, nu vreau să îmi fac scenariul! Eu și acum am impresia că e un film când mă uit în presă la ce se întâmplă!”, a declarat Edward Sanda pentru CANCAN.RO.

Sursa foto: Arhiva CANCAN, Instagram Cleopatra Stratan