Motivul ireal pentru care Cleopatra Stratan a renunţat la facultate. Îşi va pune toţi părinţii în cap

Cleopatra Stratan a devenit muză pentru mulți copii și adolescenți, iar dacă la început a fost un exemplu ”așa da”, artista a cam neglijat o etapă importantă din viața ei: studiile superioare. Iată motivul pentru care își va pune în cap toți părinții.

Arta cere sacrificii, iar Cleopatra Stratan o poate confirma. Încă de la o vârstă fragedă și-a făcut simțită prezența în fața publicului, a crescut pe scenă, iar tot ceea ce a contat a fost pasiunea pentru muzică. Fiica lui Pavel Stratan a sărit o perioadă importantă din viața unui adolescent: studiile superioare. Facultatea pare să fie o pierdere de timp pentru Cleopatra Stratan mai ales că în fața microfonului nu i-a cerut nimeni diploma de la facultate:

”Nu vreau să fac direct o facultate. În cazul meu, consider că facultatea este o pierdere de timp, pentru că mă pot dezvolta în muzică și fără aceste studii superioare. Facultatea nu garantează succesul, mă refer în cazul meu. Dacă voi simți nevoia pe parcursul anilor o pot face oricând”, a scris Cleopatra Stratan la un moment dat pe Instagram.

Edward Sanda: ”Vrem să ne deschidem o afacere”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au devenit soț și soție cu acte în regulă, deși Cleopatra are doar 19 ani. Urmând principiul ”cine se aseamănă, se adună”, nici Edward Sanda nu stă prea bine la capitolul studii superioare. Soțul Cleopatrei Stratan este în asentiment cu soția lui, iar facultatea mai poate aștepta. Cei doi și-au organizat viața și se axează pe cariera muzicală și pe antreprenoriat. Începerea unei facultăți nu reprezintă, momentan, o prioritate:

”Nu sunt nici eu și nici Cleo la o facultate și nu mi-e rușine. Dacă am face asta nu ne-am mai axa pe muzică. Probabil în viitor o să ne facem și studii superioare. Dacă o să aleg să fac o facultate o să aleg ceva care ar merge mână în mână cu muzica. Nu mă văd să mă las de muzică, este pasiunea mea, viața mea, nu pot. Vrem să ne deschidem și o afacere. (…) Nu spun mai mult, o să vedeți la momentul respectiv”, a precizat artistul la Antena Stars.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au mutat împreună

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au devenit soț și soție cu acte în regulă, însă înainte de a-și oficializa relația, cei doi erau nevoiți să facă ”naveta” între București și Chișinău. Viața și-a urmat cursul, iar visul de a avea propria locuință s-a materializat în cel mai frumos mod posibil:

”Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan în cadrul unei emisiuni tv.

Sursa foto: Arhiva CANCAN