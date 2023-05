Clipe cumplite pentru Brigitte Bardot. Cea mai frumoasă actriță a Franței din toate timpurile se zbate între viață și moarte

Brigitte Bardot (88 de ani), un sex-simbol al cinematografiei mondiale, a sedus publicul cu senzualitatea sa în anii ’50 şi ’60. Drumul spre succes nu a fost deloc ușor pentru actrița franceză. A fost admirată și dorită de bărbații din toată lumea, dar și de femei, a avut peste 100 de iubiți și iubite, patru căsnicii și tot atâtea tentative de sinucidere. Povestea tumultuoasă a vieții sale a fost scrisă într-o biografie recentă, „Brigitte Bardot: The Life, The Legend, The Movies“, de Ginette Vincendeau.

Micuţa Bri, așa cum o strigau părinţii, s-a născut pe 28 septembrie 1934 într-o familie bogată din Paris. Copilăria și-a petrecut-o într-un cartier elegant, în apropierea Turnului Eiffel. Locul de care își amintește întotdeauna cu drag este Saint Tropez, micuța localitate de pe Coasta de Azur în care își petrecea vacanțele de vară.

Brigitte Bardot a făcut balet, apoi a lucrat ca model. Datorită calităților sale fizice, avea înălţimea ideală pentru acea perioadă, 1, 70 metri și trupul armonios, spre deosebire de rivalele sale Marilyn Monroe şi Elizabeth Taylor, nu a suferit transformări în ceea ce privește greutatea, la 15 ani a apărut pe coperta revistei „Elle“.

Brigitte Bardot, patru tentative de sinucidere

De-a lungul existenței, Brigitte Bardot a trecut prin patru căsnicii, patru tentative de suicid, numeroase depresii, iubiri neîmplinite și un copil pe care nu și l-a dorit niciodată.

CITEȘTE ȘI: DIETA-„MINUNE” A LUI MARILYN MONROE. CUM SCAPI RAPID DE KILOGRAMELE ÎN PLUS, CA O MARE VEDETĂ

Prima ei tentativă de sinucidere a fost la vârsta de 16 ani. În acel an l-a cunoscut pe Roger Vadim, pe atunci asistent de regie, de care s-a îndrăgostit nebunește. Bărbatul era cu 6 ani mai mare decât ea, însă vârsta nu a fost niciodată un impediment pentru cei doi. S-au cunoscut la un casting de film și a fost nevoie de o singură privire pentru ca actrița să îi cadă în brațe.

„L-am văzut ca pe un “lup sălbatic”: s-a uitat la mine, m-a speriat, m-a sedus, nu mai ştiam unde sunt şi ce e cu mine“, povestea Brigitte Bardot despre prima întâlnire cu Vadim.

S-au iubit pe ascuns o vreme, iar lucrurile au început să se complice pentru cei doi în momentul în care părinții actriței au aflat de idilă. Pentru a-i despărți aceștia au amenințat-o că o vor trimite în Marea Britanie. Pentru a se răzbuna pe ei, Brigitte a încercat să-și pună capăt zilelor. A dat drumul cuptorului și și-a băgat capul în el. Din fericire, părinții săi au găsit-o la timp și au salvat-o. Atunci aceștia și-au dat seama că trebuie să le accepte relația, iar în cele din urmă, cei doi s-ai căsătorit, după ce actrița a împlinit 18 ani.

Soțul ei, care era și fotograf și jurnalist, s-a ocupat de promovarea tinerei sale partenere și a propulsat-o în industria filmului. La început, Brigitte a atras atenția prin frumusețe și senzualitate și mai puțin prin talentul actoricesc. Ulterior, în 1956, lucrurile s-au schimbat complet, după ce Bardot a jucat rolul principal, alături de actorul Jean-Louis Trintignant în filmul „Et Dieu… créa la Femme/Şi Dumnezeu… a creat femeia“.

Ascensiunea ei a fost una rapidă, iar din acel moment a devenit un star internațional. Succesul a venit cu schimbări pentru tânăra actriță și în plan personal. Brigitte s-a îndrăgostit iremediabil de colegul său, Trintignant, și a divorțat de Vadim.

Brigitte Bardot nu și-a dorit niciodată să fie mamă

După aventura cu Trintignant, Bardot a trecut prin patul a zeci de persoane, bărbați și femei, “mai bine de 100”, mai scrie Ginette Vincendeau în carte.

În cele din urmă, și-a întâlnit cel de-al doilea soț al ei, actorul francez Jacques Charrier, cu care a avut singurul ei copil, pe Nicolas. Actrița a născut în 1960, la vârsta de 26 de ani. Brigitte a recunoscut în repetate rânduri că nu a vrut să fie mamă, dar a păstrat sarcina, constrânsă de socrii ei.

„Nu sunt făcută să fiu mama. Nu sunt suficient de matură – știu că este oribil să recunosc asta, dar nu sunt suficient de matură pentru a avea grijă de un copil”, a mărturisit Bardot.

La scurt timp după nașterea lui Nicolas, actrița a încercat din nou să se sinucidă. Ea a luat atunci un flacon cu somnifere și și-a tăiat încheieturile mâinilor, în vila ei din Franța.

NU RATA: BRIGITTE BARDOT DENUNŢĂ DEMERSURILE PENTRU EUTANASIEREA CÂINILOR MAIDANEZI DIN ROMÂNIA

Au mai urmat alte tentative de sinucidere și alte relaţii pasagere cu Mike Sarne, Warren Beatty, Serge Gainsbourg şi Nino Ferrer. Cel de-al treilea soț, playboyul german Gunter Sach, s-a împușcat în 2011.

Brigitte Bardot se zbate între viață si moarte

În prezent, Brigitte Bardot se confruntă cu grave probleme de sănătate. Actrița în vârstă de 88 de ani a fost internată în urmă cu câteva săptămâni, din cauza unui diagnostic crunt: „insuficiență respiratorie gravă”.

În 1984, Brigitte Bardot a fost diagnosticată cu cancer la sân. Actrița a refuzat să facă chimioterapie de frică să nu își piardă părul.

„Eram singură și hotărâsem să fac doar radioterapie, și nu această chimioterapie teribilă, ca să nu-mi pierd părul”, declara ea în 2018.

Acum locuiește în vila ei din Saint Tropez, alături de cel de-al patrulea soț, Bernard D’ormale cu care s-a căsătorit în 1992.