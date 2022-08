Clipe de coșmar pentru Sorina Guță! Fosta soție a manelistului trăiește în teroare: „Să știți că fug din casă!”

Sorina Guță a trecut prin spaima vieții sale, după ce trei indivizi au intrat peste familia sa în toiul nopții. Fosta soție a lui Nicolae Guță a fost amenințată, iar cumnatul și nepotul său au fost bătuți fără milă de agresori. Speriată, cântăreața de manele a dus copiii la vecini.

Fosta soție a manelistului a trecut prin momente teribile, după ce trei „sportivi criminali” i-au dat teroare. Indivizii i-au urmărit cumnatul, iar noaptea au dat buzna în casa lor. Bărbații misterioși i-au bătut nepotul și cumnatul și au amenințat-o pe Sorina Guță. De frică, a dus copiii la vecini în dimineața următoare.

„Ieri l-au chemat (pe cumnatul Sorinei Guță, n.r.) la mall și au venit trei sportivi criminali, tatuați, dintr-o dată, cu pumnale, l-au nenorocit pe nepotul meu, pe cumnatul meu, mai e un băiat care a fost cu nepotul meu. (…)

Azi noapte au intrat, la ora 2.00, peste noi în casă, am dus copiii minori din casă la oameni, la străini, la vecini. Astăzi nu mai ținem niciun copil în casă”, a mărturisit Sorina Guță pentru un post de televiziune. (CITEȘTE ȘI: Sorina Guță, dusă de urgență în Turcia. Ce se întâmplă cu prima soție a lui Nicolae Guță)

Sorina Guță nu are liniște: „ Au intrat peste noi în casă și ne-am ascuns și am fugit”

EX-regina manelelor a dezvăluit că o familie ar fi plătit sume grele pentru a o speria pe ea și pe rudele sale. Fosta lui Nicolae Guță a cerut inclusiv ajutorul autorităților pentru a trăi în pace, dar fără rezultat.

„Nu îi iau organele de Poliție (pe infractori, n.r.). Au intrat peste noi în casă și ne-am ascuns și am fugit. (…) A pus o sumă de bani (persoane care le vor răul răul, n.r.) am înțeles nouă, zece mii, au plătit. Să știți că fug din casă! (…) Nu se lasă până nu ne iau și fetele minore din casă și le duce în pădure. (…) Sunt dovezi și martori. (…) Poliția din Timișoara e coruptă. (…) Am cerut protecția Poliției, nu vine nimeni”, a adăugat Sorina Guță. (CITEȘTE ȘI: Declarații exclusive! EX-regina manelelor a ajuns la sapă de lemn! Sorina Guță nu mai are niciun venit + ce spune despre Nicolae Guță)