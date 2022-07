Sorina Guță, dusă de urgență în Turcia. Ce se întâmplă cu prima soție a lui Nicolae Guță

Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță, trece prin momente extrem de grele. Aceasta se confruntă cu probleme de sănătate și a fost dusă, de urgență, în Turcia, pentru a fi supusă unei operații. Însă, potrivit declarațiilor sale, aceasta nu a mai putut face intervenția chirurgicală. În cadrul unei emisiuni, a explicat motivul principal.

Sorina Guță a fost dusă în Turcia, pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale. Însă, potrivit declarațiilor sale, prima soție a lui Nicolae Guță nu a putut fi operată din cauza stării în care se afla. La Antena Stars, Sorina a făcut dezvăluiri.

„Nu m-am operat pentru că nu s-a putut. Nu este vorba despre bănuți, este vorba despre starea în care m-am aflat, nu am avut oxigenul care trebuia, eu nu mai am un plămân, mai am doar unul. M-au ținut acolo sub tratament, mi-au ridicat saturația ca să mă pot întoarce în România, mi-au dat un tratament așa cum le-am spus și acum urmez tratamentul, după care, peste două săptămâni, să mă întorc înapoi pentru operație”, a spus Sorina.

„În primul rând, nu rezista plămânul… ultimul grad și, una peste alta, nu putea să mă opereze pentru că nu am avut nici oxigenul pe care trebuia să îl am în plămâni ca să pot rezista operației. Mi-au spus >”, a adăugat ea.

Tzancă Uraganu a cerut ajutor pe Facebook

Pe platforma Facebook, cel care a făcut un apel disperat a fost chiar Andrei Velcu, alias Tzancă Uraganu. Acesta a explicat faptul că Sorina are, urgent, nevoie de ajutor. Mai mult decât atât, artistul a mai mărturisit faptul că prima soție a lui Nicolae Guță nu mai are nici casă, după ce i-a luat foc.

„Fac un anunț, în primul rând, către toți lăutarii! Această femeie pe care o știm cu toții, Sorina, se zbate între viață și moarte. Haideți să o ajutăm cu toții! Are nevoie de transplant de rinichi în Turcia. Fiecare, care vrea să o ajutăm cu cât putem! O să revin cu un live!”, este mesajul transmis de Andrei Velcu pe Facebook.

În trecut, într-o emisiune de televiziune, prima soție a lui Nicolae Guță mărturisea faptul că nu a avut posibilitatea să își repare locuința.