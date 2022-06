Imagine șocantă cu Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță. Artista este conectată la masca de oxigen

Starea de sănătate a Sorinei, prima soție a lui Nicolae Guță (54 de ani), s-a agravat. Într-o imagine de pe rețelele de socializare, artista apare conectată la o mască de oxigen, întinsă în pat.

Sorina, prima soție a artistului Nicolae Guță, se confruntă cu probleme mari de sănătate. Aceasta are nevoie de un transplant de rinichi, intervenție chirurgicală pe care trebuie să o facă în Turcia. Pe rețelele de socializare a apărut o imagine cu Sorina în timp ce se află conectată la o mască de oxigen, întinsă în pat.

Pe platforma Facebook, cel care a făcut un apel disperat a fost chiar Andrei Velcu, alias Tzancă Uraganu. Acesta a explicat, prin intermediul postării sale, faptul că Sorina are, urgent, nevoie de ajutor. Mai mult decât atât, artistul a mai mărturisit faptul că prima soție a lui Nicolae Guță nu mai are nici casă, după ce i-a luat foc.

„Fac un anunț, în primul rând, către toți lăutarii! Această femeie pe care o știm cu toții, Sorina, se zbate între viață și moarte. Haideți să o ajutăm cu toții! Are nevoie de transplant de rinichi în Turcia. Fiecare, care vrea să o ajutăm cu cât putem! O să revin cu un live!”, este mesajul transmis de Andrei Velcu pe Facebook.

În prezent, ar locui într-un imobil care nu i-ar oferi condițiile necesare unui trai în regulă.

Chiar Sorina mărturisea, la un moment dat: ”Nu am avut posibilitatea să o repar. Nu am avut posibilitatea să o repar, pentru că nu am cântat în lume. După aceea, am început iar să cânt și tot nu am mai reușit să o repar. Și uite așa, m-am îmbolnăvit”.

Sorina și Nicolae Guță au fost împreună 7 ani

Sorina și Nicolae Guță s-au cunoscut în 1999 și au format un cuplu timp de șapte ani. Cei doi au avut parte de o despărțire cu scântei, ea fiind cea care a luat decizia să se separe de artist. În perioada în care apărea pe micile ecrane, cântăreața purta haine mulate și era machiată și aranjată mai tot timpul. Însă, odată cu anii, stilul vestimentar i s-a schimbat. Mai mult decât atât, de mai mulți ani, aceasta s-ar fi pocăit și ar fi cântat la adunări bisericești.