Declarații exclusive! EX-regina manelelor a ajuns la sapă de lemn! Sorina Guță nu mai are niciun venit + ce spune despre Nicolae Guță

Sorina era una dintre cele mai de succes maneliste în anii ’90. Cânta alături de Nicolae Guță și cei doi nu au fost numai parteneri în muzică, dar au și avut o relație de iubire, care a durat mai bine de 7 ani. A fost „regina” manelelor, a avut bani, faimă, evenimente, dar în prezent a ajuns la sapă de lemn. Nu mai are niciun venit, iar apropiații acesteia au făcut dezvăluiri exclusive pentru CANCAN.RO.

Sorina Guță nu mai este așa cum era pe vremea în care românii îi fredonau toate melodiile. Boala, necazurile și neajunsurile au transformat-o, iar acum este de nerecunoscut.

La capitolul stare financiară nu stă prea bine, însă apropiații acesteia susțin că nu-i lipsește nimic din casă, ba chiar are de toate, din belșug. CANCAN.RO a stat de vorbă cu unul dintre apropiații fostei iubite a lui Nicolae Guță!

„Sorina nu mai are niciun venit, ea, acum, nu câștigă bani de nicăieri. Dacă te duci la ea acasă, are de toate, are ce să pună pe masă, are mâncare din belșug. Nu știu cum, că ea nu produce niciun ban de nicăieri. O ajută Dumnezeu, vorbește despre Iisus la orice pas, s-a pocăit, e mai credincioasă. Cred că și boala a făcut-o să fie altfel, să se îndrepte mai mult spre credință.

„Degeaba a vrut ea să formeze o familie”

De Nicolae Guță nu vrea niciodată să vorbească, nu vrea să audă de el. Pe ea a durut-o foarte mult faptul că ei doi nu s-au căsătorit, a durut-o că a aflat după câteva luni de relație că, de fapt, el avea o viață complicată, avea 6 copii atunci când erau ei împreună. Lui îi plăceau și alte femei, degeaba a vrut ea să formeze o familie, că el azi e cu una, mâine cu alta. Îi dorește sănătate și lui, și familiei lui.

Sorina plânge uneori atunci când își aduce aminte de perioada în care cânta, în care o iubeau oamenii. Acum a uitat-o toată lumea, puțini își mai amintesc ceva legat de ea, ca artist”, a spus una dintre cunoștințele Sorinei Guță, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

NU RATA – BOALA CARE A TRANSFORMAT-O PE SORINA. FOSTA IUBITĂ A LUI NICOLAE GUȚĂ ARATĂ ACUM CA O BUNICUȚĂ

Sorina Guță a aflat târziu că Nicolae Guță avea copii

Deși formau un cuplu de 8 luni, Sorina și Nicolae Guță nu știau totul unul despre altul, la vremea respectivă. Așa se face că fosta iubită a manelistului a aflat că el mai avea 6 copii de-abia după 8 luni de relație.