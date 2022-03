Codin Maticiuc: “… cu toate fostele iubite!” Celebrul blogger povestește chestii interesante

În anii de „glorie”, Codin Maticiuc a fost supranumit „Crai de Dorobanți” sau „băiat de oraș”, iar domnișoarele roiau în jurul lui. Vremurile acelea au apus, iar viața actorului a căpătat un alt sens atunci când și-a întemeiat o familie. Cu toate acestea, Codin nu și-a uitat fostele iubite și, surprinzător sau nu, le ține aproape. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a vorbit despre perioada care l-a „consacrat”, dar și despre cât și cum a reușit să „descifreze” reprezentantele sexului frumos.

Gina Pistol, Anna Lesko, actrița Maria Dinulescu, Raluca Lăzăruț, Rodica Miron sau Flavia Mihășan sunt doar câteva dintre numele de pe lista impresionantă a cuceririlor pe care Codin Maticiuc le-a făcut. Cu toate, susține actorul, a rămas prieten! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul „Crai de Dorobanți” a vorbit despre titulatura primită, dar și despre modul în care s-a comportat cu toate fostele lui, pe care, spune el, nu le-a făcut să sufere: ” Îmi place să cred că nu am făcut! În primul rând, asta cu craiul e un pic exagerată. Eu am avut cinci relații, dar m-a aflat toată lumea. În zona asta am fost! Nu m-am descurcat cu discreția, dar în același timp, îmi place să cred că nu le-am făcut să sufere, de aceea sunt și prieten cu toate.

Efectiv cu toate fostele mele prietene sunt prieten. Nu cred că am făcut chestia asta (n.r.- să sufere), adică m-am comportat cât se poate de ok și am încercat să nu le fac să sufere”, ne-a dezvălut Codin Maticiuc,

Cu toate că a fost supranumit „crai de Dorobați”, Codin Maticiuc susține că nu a aflat nici până la 41 de ani ce-ți doresc femeile. În accepțiunea actorului, reprezentantele sexului frumos sunt veșnic nemulțumite, spre frustrarea bărbaților: „Nici ele nu știu! Habar n-au! Ele de câte ori își doresc ceva și apoi primesc chestia aia, apoi sunt total nemulțumite! Deci, tu, practic, n-ai avut o rețetă și te-ai lăsat ghidat de instinct? La mine a fost pur noroc și timingul, cred că am avut un timing extraordinar”, ne-a mai dezvăluit Codin Maticiuc.

