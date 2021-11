Codin Maticiuc a fost considerat multă vreme „băiat de bani gata” și nici acum nu pare să fi reușit să scape, definitiv, de acest apelativ. Experiențele pe care le-a trăit în urmă cu câțiva ani i-au rămas foarte bine întipărite în minte și încă stârnesc curiozitatea multora. CANCAN.RO a intrat în posesia unor dezvăluiri-bombă, despre o noapte de pomină petrecută în Monte Carlo, unde Codin a fost arestat de două ori.

„Aventurile” lui Codin Maticiuc sunt multe, dar, poate, rând pe rând, le va dezvălui, la un moment dat, pe toate. Exact cum este cazul episodului din Monte Carlo, unde Codin a fost arestat, în aceeași noapte, de două ori. În stilul caracterisic, în următorul episod de podcast, autorul romanului „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru” dezvăluie amănunte „spumoase” despre această experiență.

„Pompierii lor l-au legat efectiv de targă”

(CITEȘTE ȘI: CE PUNE LA CALE CONFIDENTUL LUI NUȚU CĂMĂTARU? CODIN MATICIUC, ÎNTÂLNIRE MISTERIOASĂ)

„Încercau, cumva, prin gesturi să ne facă să ieșim afară. Ei nu voiau să intre acolo. Niciun bodygurad nu voia să intre după noi, efectiv. Erau în costum, în pantofi și se gândeau: «Intrăm așa, care-i procedura?» Până la urmă, noi am ieșit afară, normal, oamenii ne luaseră hainele de pe jos. Ne-au luat, ne-au băgat în prima baie. Pac, au intrat, ne-au acoperit. Noi eram în chiloți. Ne-au băgat într-o baie și ne-au pus hainele pe noi. Între timp, au chemat poliția și pompierii. Acolo nu vine salvarea, la Monaco, vin pompierii.

Am ieșit afară. Pe mine n-au preluat niște polițiști, iar pe el l-au preluat ăștia de la SMURD, că-i curgea sânge. Pompierii lor l-au legat efectiv de targă, pentru că el gesticula și zicea: «Vreau să rămân să beau».

Mie poliția mi-a zis că trebuie să vă ducem și pe dumneavoastră la spital, dar o să vă ducem noi. Am zis OK! Dar aș vrea să intru înăuntru, să-mi iau prietena. Zic, nu, nu mai puteți să intrați, că nu se mai poate. Noi suntem Poliția din Monaco. Și am zis OK, sunteți Poliția din Monaco, puteți să vorbiți, vă rog, și cu patronul pentru că nota e la mine. Eu nu mai plătesc, ca să știți. Dacă mă luați de aici, eu nu mai plătesc nota. Ah, atunci să intrăm, au zis”, își începe istorisirea Codin Maticiuc.

Povestea integrală o puteți afla miercuri, pe canalul de YouTube al lui Codin Maticiuc, unde va fi lansat noul episod al podcastului „La mijloc”.

(VEZI ȘI: CODIN MATICIUC, INTERVIU EXCLUSIV DESPRE CEL MAI TEMUT INTERLOP)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com & captură video