„Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”, noua carte scrisă de Codin Maticiuc, a stârnit reacții din cele mai diverse. Publicul s-a împărțit în tabere, dar interviul dat de autor, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cu siguranță, va reuși să liniștească apele.

Materialul biografic despre viața lui Ion Balint, liderul clanului Cămătarilor, cuprinde o serie de dezvăluiri despre care CANCAN.RO a relatat încă de dinainte de lansarea cărții. La Palatul Bragadiru, acolo unde a avut loc conferința de presă, cei doi protagoniști nu au ezitat să ofere amănunte importante.

Bătăi, răfuieli sau pedepse executate sunt doar câteva dintre elementele de care a vorbit Nuțu Cămătaru în întâlnirile sale cu Codin Maticiuc.

„Faptul că sunt cunoscut m-a ajutat să pătrund în mediul lui Nuțu Cămătaru. Prima mea carte s-a vândut pentru că eu aveam notorietate, nu pentru că era atât de bună. Mi-a fost mai puțin greu să mă integrez în mediul lui decât aș fi crezut. (…) Cred că Nuțu e incontestabil!

Cred că orice lider de clan mafiot, orice infractor poate să aibă propria lui părere, dar nu-l poate contesta total. Eu cred că e incontestabil până și de rivalii lui.

Povestea o să vândă, iar apoi oamenii vor fi impresionați de execuție. Sper să-i impresioneze execuția. Sunt niște lucruri în urma cărora a câștigat niște bani și a câștigat niște faimă, iar apoi a plătit cu 18 ani din viața lui. Fratele lui a plătit 24 de ani, deși e mai mic decât el”, ne-a dezvăluit Codin Maticiuc.

Nuțu Cămătaru, „avertisment” pentru „smardoii” de pe TikTok

De cealaltă parte, Nuțu Cămătaru afirmă că, fiind „băiat de oraș”, lui Codin i-a fost destul de ușor să se integreze în anturajul său: „Codin e «băiat de oraș» și avem «n» cunoștințe comune, ne învârtim în aceeași lume”.

Mai mult decât atât, liderul clanului Cămătarilor dezvăluie motivele pentru care a ajuns în spatele gratiilor: „Nici nu eram acolo și am fost condamnat… prin telepatie! Doar eu și Dan Voiculescu am fost condamnați prin telepatie! (…) Nu mi-a fost frică niciodată! Am fost pus între viață și moarte.

Am fost împușcat de câteva ori, am vreo șapte, opt gloanțe trase în mine. Nu am frică, pentru că, dacă e nevoie, mă tai singur, nu se pune problema.

Vreau să știți că eu tot ce am făcut și cu cine m-am bătut, am făcut-o doar cu mâinile mele, atât. Am o vârstă și … băieților ăstora care se joacă pe TikTok, pe Facebook le dau câte 45 de secunde să stea în picioare și n-au nicio șansă”.

