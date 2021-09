Codin Maticiuc, la un pas să fie bătut la Untold: ”Vreau să mă duc la pușcărie”

Codin Maticiuc a fost nelipsit de la festivalul Untold, însă… vineri seară, actorul a fost pus într-o situație neplăcută.

Untold a fost cel mai așteptat festival, după o perioadă de restricții. Mii de români, dar și străini au venit în Cluj pentru a-și vedea artiștii preferați. De asemenea, participanții la Untold au putut dona și pentru proiectul „Spitale publice din bani privați”, inițiat de Fundația Metropolis și Codin Maticiuc, care a fost nelipsit de la festival. Doar că a avut parte și de un incident neplăcut. (CITEȘTE ȘI: CE DEZVĂLUIRI A FĂCUT CODIN MATICIUC DESPRE MAMA FETIŢEI SALE: „GAGICA MEA E NEBUNĂ”)

Vineri seară, în timp ce se îndrepta spre hotelul în care era cazat, Codin Maticiuc a fost la un pas să-și ia bătaie de la un individ. Bărbatul ar fi jignit-o pe una dintre femeile cu care era împreună actorul. Lucru care i-a stârnit furia lui Codin. A început să-i arunce individului vorbe grele, iar acesta a sărit la bătaie.

”Aseară când plecam de la Untold împreună cu doua fete cineva a jignit-o pe una dintre ele. Rău. M-am întors și l-am văzut pe jegos. Un grăsuț penibil și frustrat pe care (recunosc) l-am jignit și eu înapoi. I-am spus ceva de genul că îl bat ca la concurs. Vocifera și el ceva, nu foarte convins iar fetele mele ma trăgeau înapoi. Deodată, total din neant, un bombardier în hanorac Palm Angels (se putea altfel?!?) a încercat sa ma lovească printre ele.

Cumva m-am ferit și mâinile fetelor care ma împingeau pe strada l-au mai blocat și ele și n-a reușit sa ma atingă. Am avut noroc ca ma aflam chiar la ieșirea din festival și era poliție și jandarmeria care au intervenit imediat. Zic ca am avut noroc căci bombardierul și grăsuțul probabil mă dovedeau. Din păcate l-au legitimat doar pe bombardier, nu și pe grăsuț”, a povestit Codin pe Instagram.

Codin Maticiuc vrea să-și facă dreptate

Scandalagiul era din București, iar acum Codin Maticiuc vrea cu orice preț să afle mai multe despre el. Actorul nu mai are încredere în autorități, așa că este hotărât să-și facă singur dreptate. Motiv pentru care a apelat la ajutorul fanilor de pe Instagram. (VEZI ȘI: CUM L-AM SURPRINS PE CODIN MATICIUC, ALĂTURI DE MICUȚA SMARANDA, ÎN ORAȘ)

”Va rog frumos, va las aici poze cu smardoiul, dacă îl recunoașteti va rog să-mi lăsați în privat, ce știți de el. Îl bate fratele vostru așa mic cum e. În general, sa știți, H&M și Zara dau de pământ cu Palm Angels (mai ales cu ăla de Dragonul Roșu). Știu, e ilegal să-ți faci dreptate singur și poliția din Cluj ma așteaptă sa fac plângere. N-o sa fac. De ce? Am mai făcut la circa 2, la mine la București și au lucrat cu infractorii. Încredere zero. Plus ca nici nu prea exista lege ca până la urmă doar a încercat sa ma lovească. Cred ca nici amenda nu-și ia.

Mai bine-l amendez eu. Revin, dați-mi un semn de bombardierul cu fakeul Palm Angels. Îl urechez singur la el în cartier. Chiar la el la bloc. E normal și legal? Nu e. Gigi Becali s-a dus la închisoare fix pentru că și-a făcut dreptate singur. Nu va încurajez și nici nu va recomand sa faceți asta dacă vă aflați în locul meu. Fac eu și sunt gata sa plătesc pentru asta dar o tragere de urechi și un șut în cur merită să îi trag cocalarului. Apreciez dacă shareuiti ca să-l găsesc și eu pe croitorasul cel viteaz. Mulțumesc anticipat”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram.