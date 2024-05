Codin Maticiuc, recompensă de 15.000 de euro pentru polițiști! Motivul pentru care i-a „premiat” pe oamenii legii

Recent, Codin Maticiuc și-a surprins fanii din mediul online prin intermediul unei postări. Acesta a anunțat că a decis să îi recompenseze pe polițiștii de la Secția 2 Poliție din Capitală cu 15.000 de euro. Internauții au fost surprinși de gestul acestuia și au fost curioși să afle ce l-a determinat să ofere suma de bani oamenilor legii. Ce au făcut autoritățile să merite recompensa primită?

În urmă cu mai bine de o lună, Codin Maticiuc trăgea un semnal de alarmă asupra hoților de buzunare și cerea ajutorul comunității sale pentru a prinde un astfel de individ. Fostul „crai de Dorobanți” mărturisea că a fost martorul unui furt și încearca să îl găsească pe făptaș. Mai mult, acesta oferă și o recompensă de 3.000 de euro pentru cel care putea să îi dea informații concludente despre hoț. Ei bine, se pare că până la urmă oamenii legii au fost cei care au rezolvat problema, așa că vedeta a decis să mărească recompensa și i-a felicitat public.

Așa cum spuneam, în urmă cu o lună Codin Maticiuc a lansat un mesaj prin care cerea ajutorul comunității sale din mediul online. Acesta fusese martorul unui furt și pornise pe urmele făptașului. Individul reușise să sustragă un telefon chiar de lângă el, așă vedeta a luat atitudine.

Pentru a da mai ușor de urma hoțului, Codin Maticiuc a prezentat întreaga întâmplare urmăritorilor săi din mediul online și le-a cerut ajutorul. Acesta a anunțat și că oferă 3.000 de euro primei persoane care îl ajută să îl găsească pe hoț. Ei bine, acum fostul „crai de Dorobanți” a venit cu un update al cazului.

Acesta a făcut public că în cazul furtului pe care îl reclamase oamenii legii s-au mișcat exemplar și în doar 12 ore au identificat făptașul. Iar chiar în urmă cu o săptămână, hoțul a și fost arestat. Codin Maticiuc s-a arătat impresionat de rapiditatea cu care au acționat polițiștii, așa că a decis să mărească recompensa și să o ofere acestora.

Concret, Codin Maticiuc oferă acum 15.000 de euro pentru prinderea hoțului, iar banii o să fie redirecționați către o cauză umanitară aleasă de oamenii legii care au rezolvat cazul.

„15.000 de euro pentru Secția 2 Poliție.

În 16 aprilie am publicat pe Facebook și Instagram poza unui tip care a furat un telefon de la o baza sportivă unde merg și eu. Am postat despre asta și am oferit o recompensa de 3.000 de euro cui poate oferi detalii care să ducă la identificarea și arestarea lui.

Astăzi pot vă informez că Secția 2 poliție s-a mișcat exemplar și în 12 ore identificaseră hoțul și aveau imagini de la mai multe localuri din zonă. Acum o săptămână l-au și arestat. Cred ca e important să felicitam public autoritățile atunci când fac lucruri în regulă și asta fac eu acum. În trecut aceeași secție mi-a adus dezamăgiri cumplite dar acum am fost impresionat de cum s-au mișcat.

Agenților de la Secția 2 Poliție nu cred ca pot sau e normal să le dau o prima pentru ca și-au făcut datoria dar le pun la dispoziție de cinci ori mai mult, suma de 15.000 cu care sa facem împreună un bine. Bravo, domnilor și doamnelor. Aștept să mă contactați”, a scris Codin Maticiuc, în mediul online.