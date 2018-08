Codrin Ștefănescu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat la nunta anului: ”Este chiar fenomen!”

Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, a fost printre cei care au făcut atmosferă la nunta lui Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, de duminică noaptea. Acesta a dezvăluit picanterii din timpul ceremoniei care a avut loc la Palatul Snagov.

Codrin Ștefănescu a fost plăcut surptins de prestația lui Florin Salam, despre care a spus că ”este fenomen!”

”Suntem români. Am fost la o petrecere, am băut un pahar de vin, cum face românul. A fost o petrecere foarte reușită. Noi am dansat până la 7 dimineața…

Acum sunt sunt în drum spre casă. Ciorba de potroace a fost pe la 1, așa… A fost o muzică de calitate… La astfel de evenimente toți sunt români. Doamna Dăncilă a dansat, horă…

Toată lumea e normală. Este o petrecere românesscă, sarmale, vinul bun, rece… Nu am venit la o petrecere privată ca să punem la punct unele probleme politice”, a spus Codrin Ștefănescu.

Acesta a ținut să remarce prestația lui Florin Salam.

”Are o voce senzațională. Este chiar fenomen! Cred că n-a fost acolo invitat care să nu danseze pe ritmurile lui Florin Salam”, a spus Ștefănescu. ”Altele nu doresc să comentez! Au băut, au dansat, au cântat. Nu doresc să comentez altele”, a încheiat Ștefănescu, la RomâniaTV.