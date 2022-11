Codruța Sanfira-Filip și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce cadou a primit de la soțul său

Codruța Sanfira-Filip și-a serbat ieri ziua de naștere. Cântăreața a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu această ocazie. Ce cadou i-a făcut proaspătul ei soț, Valentin Sanfira.

Codruța Sanfira-Filip a împlinit, ieri, frumoasa vârstă de 27 de ani. Cântăreața a fost asaltată cu sute de mesaje din partea prietenilor și fanilor ei. Artista trăiește cele mai frumoase momente din viața ei, iar un eveniment semnificativ a avut loc în luna octombrie a acestui an, când s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Valentin Sanfira.

Recent, cei doi s-au întors din luna de miere, iar acum, Codruța a avut un alt motiv de sărbătoare. Ziua ei de naștere.

Ce a transmis Codruța cu ocazia zilei de naștere

‘’27 de ani frumoși! 🌹Sunt tare fericită și împlinită. ❤️ #birthdaygirl” a scris Codruța pe contul personal de Instagram.

Artista a primit mai multe cadouri din partea apropiaților și a prietenilor, iar unul dintre cele mai speciale cadouri a fost cel de la soțul ei. Cântăreața le-a arătat celor care o urmăresc pe Instagram buchetul imens de trandafiri pe care l-a primit de la Valentin, alături de o altă cutie de flori.

Codruța Sanfira-Filip, declarații despre luna de miere

Cei doi soți au petrecut clipe minunate în luna de miere. Au ales Maldive ca destinație de vis și susțin că au fost fascinați de tot ce le-a oferit paradisul tropical.

„Am fost și în luna de miere, a fost frumos rău, dar ne-am întors la realitate. Am fost în Maldive prima dată, câteva zile. După am fost în Singapore, câ am vrut eu neapărat, pentru că e un oraș spectaculos și mie îmi place. E o imensitate de oraș, și curat, și organizat și cu mult mai înainte față de noi”, a declarat Codruța, în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.