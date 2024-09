Coincidență bizară. Cine sunt Flavia și Elida, gemenele din Iași care au intrat la Medicină cu fix aceeași medie

Povestea gemenelor din Iași a ajuns să fie cunoscută în întreaga țară. Elida și Flavia Ghinea au absolvit același liceu, acum au intrat împreună la facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T.Popa” Iași, iar în viitor își doresc să urmeze aceeași meserie. Mai mult de atât, fetele au obținut la admitere fix aceeași notă.

Gemenele de la Universitatea de Medicină din Iași au făcut furori la ceremonia deschidere a noului an universitar 2024-2025. Flavia și Elida Ghinea sunt nedespărțite, au absolvit același liceu, iar pe viitor își doresc să urmeze aceeași meserie. La școală au fost tot timpul împreună, au stat în aceeași bancă, au studiat împreună, iar acum își doresc să aibă aceeași meserie în viață.

La început, Flavia a fost cea care și-a convins sora să urmeze același profil la liceu, fapt pe care l-a repetat și când a venit timpul să se înscrie la facultate. Gemenele au mers împreună la pregătiri, au învățat în același timp materia pentru admitere și niciodată nu s-a pus problema de concurență între ele, chiar dacă în timpul liceului au obținut note diferite la materii. Mereu s-au susținut și s-au bucurat una pentru cealaltă.

„Am ales Medicina Generală pentru că este un domeniu frumos. Sunt bucuroasă pentru că voi fi alături mereu de sora mea și mă bucur că am reușit să o conving să urmeze și ea același domeniu, pentru că, inițial, ea nu prea voia. Am stat mereu în aceeași bancă cu sora mea, învățam împreună, este un lucru minunat. Este foarte bine, pentru că am avut mereu un partener de învățat, ne corectam una pe cealaltă, ne ascultam.

Pe lângă faptul că au intrat la Facultatea de Medicină cu aceeași medie – 8,60, la aceeași specializare – Medicină Generală, multă lume nu știe că nu este prima dată când gemenele încearcă să intre la UMF. Anul trecut au dat admiterea, însă nu au obținut media de trecere, așadar, anul acesta au dat, din nou, iar de data aceasta a fost cu noroc.

„Am fost șocată când am văzut că am obținut aceeași notă la examenul de admitere de la UMF Iași. Mă așteptam să ia o notă mult mai mare decât mine pentru că stăpânea mult mai bine capitolele din care au fost mai multe întrebări. Niciodată nu a existat concurență între noi două, chiar dacă au fost diferențe la note când eram la școală, erau mici, dar mereu ne-am susținut și ne-am bucurat una pentru cealaltă.

Noi am dat și anul trecut admiterea, dar nu am intrat, așadar, am dat anul acesta, din nou, admiterea. Dacă prima dată ar fi intrat doar una dintre noi, ne-am fi așteptat una pe cealaltă, ca să fim împreună. Pentru admitere ne-am pregătit împreună, am mers împreună la orele de pregătire iar la admitere, surprinzător, am avut și aceeași medie, 8,60, am rămas șocate”, declară Elida Ghinea, studentă la UMF, potrivit BZI.ro.