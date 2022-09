Coincidenţa stranie dintre viaţa Simonei Halep şi idolul său, Justine Henin. Ambele au divorţat, după ce au câştigat premii uriaşe

Viața Simonei Halep atât din punct de vedere profesional, cât și personal, seamănă izbitor cu povestea idolului său din copilărie, belgianca Justine Henin (40 de ani). Sportiva va divorța de soțul ei, Toni Iuruc, episod prin care a trecut și Justine Henin cu Pierre-Yves Hardenn în 2017.

Simona Halep a copiat nu doar jocul lui Justine Henin, ci se pare că și deciziile pe care aceasta le-a luat în ceea ce privește viața sentimentală. Deși un astfel de moment nu este deloc plăcut, după separare, jucătoarea din Belgia a câştigat două turnee de Grand Slam, precum şi Turneul Campioanelor.

Coincidență uluitoare între Simona Halep și Justine Henin

Dacă Simona Halep și Toni Iuruc se vor separa la nici un an de la cununia civilă așa cum ProSport a anunțat în exclusivitate, mariajul dintre Justine Henin și Pierre-Yves Hardenn a luat sfârșit după patru ani. Jucătoarea belgiană a anunțat divorțul în ianuarie 2017, însă în același an a triumfat la Roland Garros și US Open. Cariera sa s-a terminat pe 14 mai 2008, la doar 25 de ani, când se afla pe locul 1 mondial.

În cadrul unui interviu mai vechi, Simona Halep a recunoscut faptul că i-a copiat mișcările Justinei Henin pe terenul de tenis: „Este o plăcere să vorbesc cu idolul meu. Când eram mai mică, încercam să o copiez, trebuie să recunosc!”. Întrebată din ce calităție ale belgiencei s-a inspirat, Halep a răspuns: „Ei bine, totul! În primul rând, suntem de aceeaşi înălţime şi mi-am zis ’Am şansa să reuşesc!’. Şi lovitura de rever, chiar dacă nu am rever cu o mână! Iubesc backhand-ul tău, Justine!

De asemenea, am copiat şi mişcarea ei, deoarece a avut mereu picioare puternice şi a jucat foarte aproape de linia de fund. Am încercat să copiez asta, dar nu mi-a ieşit perfect, pentru că de multe ori eram mult mai în spatele liniei, dar aveam asta în cap şi ştiam că este cel mai bun lucru de făcut când nu eşti foarte înalt”.

Simona Halep se mută din România!

Despărțirea de Toni Iuruc nu a fost singura schimbare pe care Simona Halep ar fi luat-o în considerare. Mai exact, sportiva își dorește să se stabilească definitiv în altă ţară, într-un loc care a fermecat-o. Orașul se află tot la malul mării, precum Constanţa, locul său natal.

Simona Halep le-ar fi spus apropiaţilor în mai multe rânduri că ar vrea să se mute definitiv la Nisa, în Franţa. Mai mult decât atât, sportiva le-ar fi cerut părerea prietenilor în legătură cu această decizie, dar și familiei sale.

În perioada în care Simona Halep a fost în cantonament la Nisa ar fi primit vizita vizita mamei sale, Tania Halep, pentru a-i prezenta oraşul de vis în care își dorește să se stabilească, potrivit orangesport.ro.