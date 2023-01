Colaborarea Alinei Eremia cu Mario Fresh sună a hit internațional...la propriu! Asemănări între piesa românească și locul 1 din Angila în 2002

Noua colaborare dintre Mario Fresh și Alina Eremia a luat prin surprindere industria muzicală românească. Fanii pot asculta, de ieri, piesa „Ai fost”, cu potențial de hit național, pentru că cifrele indică deja o ascensiune vertiginoasă. Melodia ocupă locul 27 în secțiunea trending, la 17 ore după lansare, timp în care internauții nu au contenit cu lauda în comentarii. Pe bună dreptate, căci sentimentele transmise de cei doi artiști îi pot determina pe ascultători să se identifice cu povestea compoziției muzicale. Există un mare dar, însă, pe care CANCAN.RO ține să-l semnaleze, căci piesa Alinei Eremia cu Mario Fresh se aseamănă mult unui hit internațional.

Încă de la primul play, „Ai fost” aduce a „șlagăr” cu influențe moderne, idila conturată în versuri fiind o poveste de dragoste, unde regretele nu își au locul. Versurile au un aer „evergreen”, iar linia melodică împrumută mult din cea a unui hit lansat în urmă cu 21 de ani.

( NU RATA: ALINA EREMIA ÎL COMPĂTIMEȘTE PE EDI, BĂRBATUL CARE-I ESTE ALĂTURI: “SUNT VULCANICĂ ȘI SE MAI ÎNTÂMPLĂ SĂ…” )

„Ai fost” = „Anyone of us”, a lui Gareth Gates?!

Gareth Gates a adus în fața publicului global albumul „What My Heart Wants to Say”, în anul 2002, volum discografic ce include și piesa „Anyone of us (Stupid Mistake)”. Single-ul a intrat direct pe locul 1 în topul muzical din Marea Britanie, adjudecând poziția fruntașă timp de trei săptămâni. Pare că aceeași soartă o va avea și colaborarea dintre Alina Eremia și Mario Fresh în topurile românești, mai ales că piesele sunt asemănătoare la nivel compozițional.

CANCAN.RO a contactat mai mulți producători muzicali pentru clarificarea unei chestiuni ce nu ar trebui să se soldeze doar cu o poziție subiectivă. Prin urmare, refrenul și prerefrenul funcționează după acorduri similare, aproape identice. Mai mult, piesa românească are aproximativ cinci bpm-uri mai puțin decât hitul internațional, elaborat în anul 2002.

Aceste asemănări nu sunt cu siguranță o „Greșeală stupidă”, așa cum s-ar traduce în română titlul melodiei lui Gareth Gates. Până la urmă s-a mers doar pe o rețetă testată, care a dat roade, single-ul „Ai fost” având reale șanse de a deveni următorul mare hit al României.

( CITEȘTE ȘI: DETALIUL NEȘTIUT DIN RELAȚIA LUI MARIO FRESH CU ALEXIA ERAM A IEȘIT LA IVEALĂ: “NICIODATĂ NU MI-A SPUS…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.