Hágó Attila Nándor este muzeograf în Carei. Poate părea o ocupație banală, dar, dincolo de aparențe, Attila are o pasiune care îl face, rapid, extrem de apreciat de către bărbați. Ca majoritatea bărbaților, iubește să bea bere, dar el a reușit să treacă dincolo de plăcerea gustului, găsind o pasiune inedită legată de acest capitol. Pentru că Hágó Attila Nándor este cel mai mare colecționar de halbe de bere din România.

De aproape opt ani, Hágó Attila Nándor adună halbe, și nu doar pe cele din care bea bere, ci unele dintre cele mai speciale halbe, provenite din toate colțurile lumii, unele dintre ele modele unicat și extrem de valoroase. În prezent se apropie de 1.000 de exemplare, puține dintre ele fiind dubluri.

„Am început să colecţionez halbe prin 2010. Atunci un prieten mi-a făcut cadou trei halbe, puţin mai deosebite decât halbele normale cu care suntem obişnuiţi în comerţ să bem bere. Atunci mi-au atras atenţia şi am decis să caut pe internet să văd ce aş mai putea găsi în acest sens. Aşa am început să strâng colecţia, care acuma numără peste 950 de exemplare", spune Hágó Attila Nándor.

Stă cu ochii pe piețele de vechituri

Colecţia continuă să crească de la o zi la alta, în funcţie de ceea ce găseşte să achiziţioneze. Nu există un loc special unde colecționarul să se ducă și să cumpere halbe atunci când își dorește, astfel că el este mereu „în priză” pentru a găsi modele noi pe la anticariate, piețe de vechituri sau pe internet.

În prezent, colecţia din locuinţa sa are halbe din cele mai diferite, de la cele mai uzuale, de sticlă, la halbe de lemn, de cristal, de metal, cu sau fără capac, mai noi sau mai vechi.

Piesa de rezistență datează din 1738

„Cea mai deosebită halbă din colecţie pot să spun că e şi cea mai veche. E de fapt o cană care era folosită pentru a servi berea şi datează din 1738. Este o piesă extrem de rară și pot spune că am avut noroc. Cei care colecționează halbe nu ar fi dat un astfel de exemplar, dar cei de la care am luat-o nu știau să o aprecieze și am decis să o cumpăr eu. Era într-o piață de vechituri. Mai am aşa încă una deosebită, nu e aşa veche, dar e specială. A fost creată pentru Oktoberfest de la Munchen. Am şi certificatul de originalitate pentru acea halbă, ceea ce îi creşte valoarea“, afirmă Hágó Attila Nándor, mândru de colecţia sa.

Nu umple halbele cu bere, ci le șterge de praf

Colecția lui este atât de specială, că, în loc să umple halbele cu bere, Hágó Attila Nándor are grijă să le golească de praf. Fiecare halbă este specială pentru el. Chiar dacă este vorba doar de o halbă pictată manual și nu una din os sau din lemn, pentru că, dincolo de obiect, el vede o operă de artă. Halbele sunt depozitate în vitrine. Prietenii săi pot doar să le privească, nu şi să le atingă sau să le utilizeze atunci când vin pe la el. Asta pentru că unele halbe valorează chiar şi peste 120 de euro.

Valoarea întregii colecţii se ridică la câteva mii de euro. Colecţionarul consideră, însă, că valoarea sentimentală este mult mai mare de atât. Motiv pentru care nu s-ar putea despărţi de ele.

Singura expoziție publică a colecției a fost în 2014

„Am câteva halbe, puţine, pe care le folosesc prin casă, în viaţa de zi cu zi. Atunci când vin prietenii la mine şi bem o bere, mai scot din colecţie unele piese. Doar vreo şase-şapte, nu mai multe. Pentru că sunt unele prea vechi ca să îndrăznesc să le folosesc sau prea valoroase sentimental pentru a risca să le distrug“, explică muzeograful.

Nu sunt mulţi cei care au acces la colecţia lui Attila, asta pentru că este păstrată în majoritatea timpului acasă. Singura expoziţie publică a halbelor sale a avut loc în 2014, la Castelul Karolyi din municipiul Carei, judeţul Satu Mare, acolo unde câteva sute de oameni le-au apreciat.

Șeful colecționarilor din Ungaria are 6.000 de halbe

Ca orice om care iubește berea, și cei care iubesc halbele știu că o halbă nu are „gust" dacă o apreciezi singur, la fel cum berea nu are gust dacă o bei singur. Iar aici intervine una din cele mai mari supărări ale lui Hágó Attila Nándor, faptul că nu a găsit în România pe cineva care să îi împărtășească pasiunea. Din această cauză Hágó Attila Nándor este nevoit să își împărtășească hobby-ul doar cu prieteni din Ungaria.

„În România nu am mai găsit oameni interesați de așa ceva, care să aibă o asemenea pasiune. Din fericire suntem aproape de Ungaria, iar acolo unde am găsit oameni cu aceeași pasiune, respectiv cu colecții însemnate și cantitativ și calitativ. Președintele clubului colecționarilor de bere are o colecție de 6.000 de exemplare”, mai afirmă colecționarul.

Nu găsește niciun conațional care să-i împărtășească pasiunea

Dorința actuală a lui Attila este atât de a-și crește colecția, cu modele unicat, cât și de a găsi cât de curând alte persoane cu aceeași pasiune ca și el.

„Eu nu am încă nicio halbă care să nu se mai găsească în altă colecţie pe undeva prin lume. Am verificat şi cam toate mai există în alte colecţii. Sunt un colecţionar nou, am timp să obţin şi astfel de exponate. În ciuda discuţiilor purtate pe la alte evenimente dedicate berii sau în cadrul evenimentelor în care diferiţi colecţionari şi-au dat întâlnire, nu am fost contactat de niciun alt colecţionar de halbe român", mai spune Attila Nándor.