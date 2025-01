Comediantul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, șocat de experiența de la ”Power Couple”. ”Ce am mai plâns!” + Ce a aflat despre el soția

Radu Bucălae și soția sa, Alexandra, au ieșit din zona de confort și și-au testat limitele în cel de-al doilea sezon al reality-show-ului „Power Couple”, care va avea premiera la Antena 1 pe 13 ianuarie. Cei doi actori sunt împreună de 10 ani și au povestit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO despre debutul poveștii lor de dragoste, dar și despre experiența trăită în Malta, la filmări, unde adrenalina a fost la cote maxime. S-a lăsat și cu plâns de ambele părți, după cum ne-au mărturisit, însă trebuia bifată o astfel de experiență, după cum a punctat Alexandra.

Formatul TV i-a supus pe Radu Bucălae și Alexandra la provocări total neașteptate, oferindu-le cadrul de a-și recunoaște fricile și de a le depăși. Filmările pentru cel de-al doilea sezon „Power Couple România” s-au desfășurat anul trecut, în Malta, timp de o lună și jumătate. Acesta este primul reality-show la care soții Bucălae participă, comediantul făcând parte din echipa Neatza, dar având experiență și din alte emisiuni la care a fost concurent, precum „iUmor” sau „Te cunosc de undeva”.

Alexandra Bucălae: „Despre Radu am descoperit că poate să și plângă”

CANCAN.RO: Dragilor, vreau să știu, în urma experienței de la Power Couple, ce a descoperit fiecare despre celălalt?

Radu Bucălae: Am descoperit că fricile acolo se înmulțesc cu 100. Dacă știi că ai frică, de exemplu, de suc acidulat, acolo ai traumă de suc acidulat. Doar că atunci când ești cu persoana iubită te motivează să treci peste și este un catalizator de curaj foarte, foarte bun.

Alexandra Bucălae: Iar eu despre Radu am descoperit că poate să și plângă.

Radu Bucălae: Vai! Ce am mai plâns!

Alexandra Bucălae: Dar nu zicem mai mult, trebuie să vă uitați, să vedeți de ce a plâns.

Radu Bucălae: Cred că am plâns mai mult ca tine. Dacă am putea să cântărim cantitatea de lacrimi, cred că o depășesc cu puțin pe Bubu.

Alexandra Bucălae: Da, cred că Bubu a plâns mai mult decât mine.

Radu Bucălae: „Așa m-am chinuit s-o cuceresc”

CANCAN.RO: Ce v-a motivat să mergeți? Ați urmărit primul sezon, ați văzut despre ce e vorba.

Radu Bucălae: Și ne-am gândit că ar fi locul potrivit să avem prima experiență de genul ăsta. Adică e primul reality la care noi participăm împreună și mi s-a părut suficient de provocator și safe în același timp.

Alexandra Bucălae: Și mai ales că de obicei noi nu facem chestii așa extreme, suntem destul de cuminți și am zis: hai să fim nebuni acum, pentru prima dată în viața noastră și am fost.

CANCAN.RO: Umorul este ingredientul de bază în relația voastră. Așa ați fost de la început sau v-ați descoperit latura asta pe parcurs?

Radu Bucălae: Nu, așa am cucerit-o, așa m-am chinuit s-o cuceresc. Noi ne-am cunoscut, timp de 10 zile am stat într-o tabără undeva în Bulgaria, într-un proiect și ea nu mă suporta, pentru că noi ne-am cunoscut în perioade diferite ale timpului. Eu nu-mi aduc aminte când m-a cunoscut ea. În fine, poveste lungă.

Alexandra Bucălae: Vedeți la emisiune, am povestit pe larg.

Radu Bucălae: Cert e că 10 zile cât am stat acolo am dat tot arsenalul meu de glume proaste și credeți-mă că am foarte multe și proaste până când am spart acest zid – bă, băiatule cât mai insiști! Că la un moment dat din cantitate se pare că la un moment dat iese și calitate.

CANCAN.RO: Să înțeleg că ai fost greu de cucerit?

Alexandra Bucălae: Da, dar nu doar din motivul ăsta. De fapt el m-a cucerit cu insistența că m-am gândit: măi, el face glume proaste, dar câte glume proaste mai are? Adică era fascinant că insistă.

Radu Bucălae: Glumă după glumă, după glumă, proastă, proastă!

Alexandra Bucălae: „L-am cunoscut la filmarea unei reclame de care el nu-și amintește”

CANCAN.RO: V-ați cunoscut în facultate?

Radu Bucălae: Nu, terminaserăm facultatea. Acum 10 ani.

Alexandra Bucălae: Într-un proiect european, în care am mers să ne perfecționăm profesional în Bulgaria, acolo ne-am cunoscut amândoi. Eu pe el l-am cunoscut – actori fiind amândoi – la filmarea unei reclame de care el nu-și amintește.

CANCAN.RO: Asta e grav!

Radu Bucălae: Da și acolo i-am făcut o glumă proastă, dar uitați-vă la emisiune că acolo povestesc și ea nu mă suporta pentru că i-am făcut o glumă proastă acolo și foarte bine a făcut pentru că era foarte proastă gluma, de care eu nu-mi amintesc. Ea când mi-o povestește, eu conștientizez că da, asta ar putea fi una din ele.

Alexandra Bucălae: Pare genul de glumă pe care ar face-o, da.

Foto: Antena 1/ Instagram

