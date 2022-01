Compozitoarea Marilyn Bergman, care a câștigat trei premii Oscar, a murit. Care a fost cauza decesului?

Marilyn Bergman, textierul câștigător al Oscarului, a murit sâmbătă în propria casă din Los Angeles, la vârsta de 93 de ani.

Marilyn Bergman a murit sâmbătă dimineață, pe 8 ianuarie 2022, în casa ei din Los Angeles, potrivit informațiilor oferite de către fiica acesteia, pe nume Julie Bergman. Se pare că Marilyn a murit din caza faptului că i se înrăutățise starea de sănătate din ultimii ani.

Textierul a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii care nu are legătură cu COVID-19, potrivit unui reprezentant, Jason Lee. Soțul lui Marilyn era lângă patul ei când a murit.

”Ea a avut o înrăutățire a stării sale de sănătate în ultimii doi ani și, în ultimele câteva săptămâni, era clar că se pregătea să plece și a murit foarte pașnic, fără nicio durere sau luptă”, a declarat Julie Bergman, fiica artistei, pentru CNN.

”Eu și tatăl meu am fost alături de ea și s-a stins în liniște, arăta frumos și a fost foarte liniștită”, a mai adăugat fiica artistei.

Marilyn și Alan Bergman au fost nominalizați la 16 premii Oscar

Marilyn a făcut echipă cu soțul ei, Alan Bergman în „The Way We Were”, „How Do You Keep the Music Playing?” și alte sute de cântece. Cei doi soți au fost nominalizați la 16 premii Oscar de-a lungul carierei lor și au câștigat trei, inclusiv pentru piesa ”The Way We Were” din filmul cu același nume din 1973, în care rolul principal a fost interpretat de Barbra Streisand. Cântecul, cu muzică a compozitorului Marvin Hamlisch, a câștigat și două premii Grammy.

În anul 1980, Marilyn Bergman și soțul ei au fost incluși în Hall of Fame al compozitorilor. De altfel, atunci, explicau cei doi Bergman, faptul că tot ce au realizat a fost în urma muncii depuse împreună.

”Ne gândim separat când nu suntem împreună, deci vom aduce ceva diferit în cameră când ne vom reuni la muncă”, spunea Marilyn Bergman, în trecut.