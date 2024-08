Concediu de coșmar în Grecia pentru un turist român. Detaliul bulversant observat când a intrat în cameră

O familie de români și-a început vacanța în Grecia cu un incident neplăcut, care le-a transformat concediul mult așteptat într-un adevărat test al răbdării. Destinația aleasă de aceștia a fost Vourvourou, o stațiune pitorească renumită pentru plajele sale și serviciile de calitate oferite de unitățile de cazare. Totuși, experiența lor a fost umbrită de problemele întâmpinate încă de la sosire. Iată ce au pățit aceștia!

Deși sezonul estival se apropie de final, mulți turiști încă aleg să își petreacă vacanțele în această perioadă. Grecia rămâne una dintre destinațiile de top pentru cei care vor să se bucure de mare și soare. An de an, plajele și stațiunile de pe coasta Greciei atrag vizitatori din toate colțurile lumii, ca un magnet pentru iubitorii de vară.

În fiecare vară, Grecia se află în topul preferințelor românilor pentru petrecerea concediului estival. Plajele idilice, peisajele spectaculoase și ospitalitatea renumită a grecilor atrag mii de turiști români, dornici să se bucure de soare, mare și relaxare. Stațiunile elene, fie că vorbim de insule pitorești sau de litoralul continental, oferă o combinație de tradiție și confort modern, ceea ce le face o destinație ideală pentru familiile din România. Însă, această familie a avut un șoc atunci când a văzut acest detaliu în apartament.

Apartamentul rezervat de familie era conform așteptărilor, însă aerul condiționat nu funcționa, un detaliu esențial pentru confortul în zilele toride de vară. Gazda le-a promis că problema va fi rezolvată cât mai curând posibil, menționând că se încearcă achiziționarea unui nou aparat de aer condiționat.

Zilele treceau, iar familia a fost nevoită să suporte căldura în apartament, cu geamurile deschise larg, sperând într-o soluție rapidă. În ciuda promisiunilor că un tehnician va veni să remedieze situația, lucrurile nu păreau să se îmbunătățească. Într-o zi, în locul tehnicianului a sosit un aparat de aer condiționat second-hand, care nu a reușit să facă față așteptărilor.

„Am si eu urmatoarea intrebare: la cazarea noastra, House Anna Houhlia Vourvourou, apartamentul primit este conform rezervarii cu exceptia aerului conditionat care nu functioneaza. Am informat gazda inca de cand am ajuns si ni s-a spus sa avem rabdare ca incearca sa cumpere altul nou. Sintem la inceputul sejurului de 10 zile si as dori sa stiu daca pot face ceva sa grabesc rezolvarea situatiei? Sau am de ales intre a dormi cu patul in strada (toate geamurile deschise) si a pleca pur si simplu (inca nu am achitat 30% din pret).

In urma mesajelor mele, promisiunile erau ca vine tehnicianul azi la 11.00. In loc de tehnician a venit o clima second. Asteptam in continuare…

Final fericit! Au schimbat doar unitatea externa (si aia second) si functioneaza! Alt aer! Am primit si desert pentru copii!”, a transmis familia pe un grup de Facebook.