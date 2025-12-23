Acasă » Știri » Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025

Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025

De: Anca Chihaie 23/12/2025 | 08:10
Concert cu Ducu Bertzi în Piața Constituției. Programul evenimentelor culturale pe 23 decembrie 2025
Program concerte / Sursa foro: Shutterstock

Ajunși aproape de Crăciun, bucureștenii au de ales între scene clasice, spectacole contemporane, muzică live și atmosfera festivă a Târgului de Crăciun. Ziua de 23 decembrie vine cu o ofertă culturală bogată, pentru toate gusturile și toate vârstele.

Seara de 23 decembrie va fi una cu muzică pentru toate gusturile chiar sub cerul liber. De la 18:30 până la 22:00, scena din Piața Constituției găzduiește o succesiune de artiști și ansambluri tradiționale, de la dansuri folclorice la folk și pop. Publicul va putea să se bucure de ritmurile Ansamblului Urșii din Comănești și Poienița, urmate de concertele memorabile ale lui Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi și Narcisa Suciu Band.

TNB propune trei spectacole simultan

„Dineu cu proști”, în Sala Ion Caramitru, aduce comedia clasică într-o montare savuroasă, ideală pentru cei care vor să râdă inteligent.
„Orchestra Titanic”, în Sala Pictură, propune un spectacol cu accente absurde și reflecții subtile despre condiția umană.
„Evadarea tăcută”, în Sala Atelier, se adresează publicului atras de teatrul contemporan și de poveștile introspective.

Alte opriri teatrale prin oraș

Pentru cei care vor să înceapă mai devreme aventura culturală, Teatrul Metropolis prezintă de la ora 17:00 spectacolul „Cine l-a ucis pe tata?”, o producție intensă, cu tematică actuală și impact emoțional puternic.

Cei mici nu sunt uitați: dimineața, de la ora 10:00, Teatrul Amzei îi invită pe copii și părinți la spectacolul „Ho Ho Ho, Vine Moș Crăciun!”, o opțiune perfectă pentru o ieșire în familie.

La ora 19:00, la Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian”, are loc concertul „A Jazzy Christmas – Sorin Zlat & Friends”. Un amestec de jazz, colinde reinterpretate și atmosferă caldă de sărbătoare, pentru cei care preferă muzica live într-un cadru rafinat.

Spectacole sub cerul liber, la Târgul de Crăciun

În Piața Constituției, Târgul de Crăciun continuă cu o seară plină de folclor și folk românesc:
18:30 – Ansamblul Urșii din Comănești
19:00 – Ansamblul Poienița
19:30 – Vasile Șeicaru
20:15 – Ducu Bertzi
21:00 – Narcisa Suciu Band

