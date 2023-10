Concurenta de la Chefi la Cuțite s-a dezbrăcat de haine pentru a poza provocator. Imagini incendiare cu Nadd Hu, din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Sezonul 12 al emisiunii Chefi la Cuțite a adus în fața publicului noi concurenți care sunt dornici să își demonstreze talentele culinare. Printre aceștia se numără și Nadd Hu, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu. Deși nu este expertă în ale bucătăriei, aceasta a cucerit publicul cu frumusețea sa, iar suflarea masculină a fost impresionată și de felul în care tânăra arată, mai ales în costum de baie.

Nadd Hu, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu, este o prezență cunoscută în mediul online, acolo unde activează de mult timp. Fanii acesteia au fost surprinși să o vadă în tunica Chefi la Cuțite, iar telespectatorii dorici să o descopere mai mult. Așa că aceia care au ajuns pe paginile sociale ale tinerei au fost impresionați de felul în care aceasta arată și de pozele sexy în costum de baie.

Nadd Hu a cucerit publicul

În cadrul competiției Chefi la Cuțite, Nadd Hu a pășit timidă. Aceasta și-a mărturisit pasiunea pentru bucătărie, dar și lipsa experienței în acest domeniu. Până acum, tânăra a avut o altă sferă de activitate, însă se bucură din plin de noua experiență din viața sa.

„M-am născut în București și sunt jumătate chinezoaică. Mama e româncă, tata e chinez. Am crescut aici și știu limba chineză, însă nu știu să scriu.

Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut.

Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta. Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin”, a declarat Nadd Hu, în cadrul preselecțiilor.

Tânăra nu se aștepta să ajungă în echipe, însă vestea a bucurat-o mult. Publicul pare că o simpatizează pe concurenta lui Scărlătescu, iar complimentele curg la adresa ei, mai ales în mediul online.

Pe lângă talentele din bucătărie, Nadd Hu a fost aplaudată și pentru aspectul său fizic. În mediul online, tânără are numeroase postări în care apare în ipostaze sexy, care i-au cucerit pe internauți. La cei 26 de ani ai săi, concurenta este conștientă de atuurile sale fizice și își pune silueta în evidență în cele mai mulate ținute și costume de baie.

