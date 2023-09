Cu ce artist celebru s-a iubit Nadd Hu de la Chefi la Cuțite. Detalii neștiute din trecutul concurentei din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Nadd Hu face senzație în echipa lui Cătălin Scărlătescu, la Chefi la Cuțite, sezonul 12. Celebra influenceriță a cucerit deja publicul, care stă cu ochii lipiți de micile ecrane pentru a o urmări în fiecare ediție. Mulți au văzut-o pe frumoasa concurentă, însă puțini au habar cu ce se ocupă în viața de zi cu zi sau cu ce artist celebru s-a iubit înainte de show-ul culinar de la Antena 1.

Nadd Hu, pe numele ei real Nadia, se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Activitatea ei principală este crearea de conținut pe TikTok și Instagram, acolo unde împărtășește activități din viața de zi cu zi cu urmăritorii ei. A fost prezentatoare la ZU TV, având propria rubrică în materie de muzică. Este și pasionată de gătit, așa că a decis să meargă la Chefi la Cuțite, sezonul 12, unde i-a impresionat pe jurați. Acum face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu și se luptă să ajungă cât mai departe în competiție.

”I DID IT!!!! Am ajuns în ECHIPE! Să mă înscriu la @chefilacutite a fost o mare provocare. A fost un proiect pe care l-am luat foarte în serios și emoțiile au venit ca un val peste mine deoarece am cunoscut atât de mulți oameni talentați, dar mai ales profesioniști a căror viață este bucătăria! Și apoi eram eu… o rătăcită printre tigăi. Am fost mii de înscriși, apoi sute de concurenți în audiții, 150 în prima zi de bootcamp, aproape 50 în a doua…. și acum… 21 de concurenți împărtiți în 3 echipe!”, scria Nadia, pe internet.

CITEȘTE ȘI: 14 MINUTE PLINE DE TENSIUNE LA CHEFI LA CUȚITE. FLORIN DUMITRESCU ÎN MIJLOCUL CELUI MAI „FIERBINTE” MOMENT DE PE ANTENA 1, ÎN EMISIUNEA DE PE 27 SEPTEMBRIE

Cine este Nadd Hu de la Chefi la Cuțite

Nadd Hu are 26 de ani, tatăl ei este chinez, iar mama româncă. În vremea adolescenței, aceasta avea o pasiune pentru modelling, însă, odată cu trecerea timpului, și-a îndreptat atenția către mediul online. Acum este creatoare de conținut pe rețelele de socializare, de unde face bani frumoși pentru că se bucură de mult succes.

A cochetat pentru o bună vreme și cu televiziunea, făcând parte din echipa ZU TV. La acel timp, tânăra era iubita lui Nane, un celebru artist de la noi. Aceasta a și apărut în unele videoclipuri de-ale lui, iar fanii adorau să-i vadă împreună. Chiar și așa, povestea lor a avut un final, iar fiecare și-a văzut de viața sa.

CITEȘTE ȘI: MANEVRE LA VOCEA ROMÂNIEI DE LA PRO TV SCOASE LA IVEALĂ DE UN FOST CONCURENT. CE ACUZAȚII A ADUS ARTISTUL ÎN URMĂ CU MULȚI ANI