„Confirm că Gina Pistol a plecat în Germania, la el”. Iubitul secret pe care soția lui Smiley l-a avut în trecut, identificat de Cristi Brancu

Gina Pistol (42 de ani) și Smiley (39 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 7 ani. Cei doi sunt părinții unei fetițe în vârstă de 2 ani, iar în luna mai a acestui an au devenit oficial soț și soție. Înainte de a-și găsi liniștea în brațele artistului, fosta gazdă a emisiunii Chefi la cuțite a avut parte de mai multe eșecuri pe plan amoros. În urmă cu câțiva ani, vedeta a avut o relație secretă cu Ciprian Marica, însă lucrurile s-au încheiat dureros pentru actuala soție a lui Smiley.

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe feminine din showbizul românesc. De-a lungul timpului, prezentatoarea TV a avut mai multe relații controversate, care nu s-au încheiat într-un mod tocmai plăcut. Acum, la vârsta de 42 de ani, Gina Pistol se poate considera o femeie împlinită. Are familia la care a visat dintotdeauna și a renunțat chiar și la cariera în televiziune pentru a se preocupa de creșterea micuței Josephine.

Cu toate acestea, în trecut lucrurile au stat diferit. Gina Pistol a avut mai multe relații pe care nu le-a putut uita așa de ușor.

Gina Pistol și Ciprian Marica, dragoste cu năbădăi: „N-a vrut decât să o treacă în palmares și cam atât”

Deși nu și-a dorit să vorbească despre faptul că a avut o relație cu Ciprian Marica, detaliile din intimitatea celor doi au ieșit la iveală. Pe atunci, fotbalistul juca în Germania, iar vedeta TV făcea naveta pentru a-l vedea pe bărbat. Cristi Brancu, prezentatorul de la Prima TV, spunea, la vremea respectivă, că lucrurile nu s-au încheiat într-un mod plăcut pentru Gina Pistol.

”Confirm informația, din surse sigure. Gina Pistol a plecat de la Marica, dar acum îi pare rău. Îi dă o groază de sms-uri omului, poate se lipește din nou o relație, ceva. Drama e, se pare, că Marica n-a vrut decât să o treacă în palmares și cam atât…”, declara Brancu.

La rândul său, Gina Pistol nega zvonurile de la vremea respectivă, mărturisind că ea și Ciprian Marica erau doar prieteni.

”Nu stă numai Ciprian în Germania. Eu am plecat la Dusseldorf și de acolo am mers la niște prieteni care stăteau în Frankfurt. Am petrecut un weekend în Frankfurt și apoi m-am întors acasă. Nu m-am văzut cu Ciprian. Am rămas prieteni, amici. Dacă este ziua lui îi dau un mesaj să-i spun «La mulți ani», dacă este ziua mea face și el la fel”, spunea iubita lui Smiley, la acel moment.

