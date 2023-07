Gina Pistol, avertisment subtil pentru Smiley. Ce a postat pe internet, la două luni de la căsătorie: „Dacă vreodată îl văd cu...”

În urmă cu două luni, Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit într-un cadru de vis. Prezentatoarea TV și cântărețul și-au oficializat relația atât la Starea Civilă, cât și în fața lui Dumnezeu. Apoi, au plecat în luna de miere, în sudul Franței. Cei doi își țin la curent prietenii virtuali cu activitățile zilnice pe care le întreprind și, printre altele, vedeta de la Antena 1 distribuie și filmulețe amuzante la secțiunea Instastory. De data aceasta, videoclipul distribuit ar fi un „avertisment” subtil la adresa soțului ei. Iată mai jos, în articol, ce a postat pe internet, la două luni după ce și-au pus pirostriile.

În data de 27 mai 2023, Gina Pistol și Smiley au semnat actele de căsătorie la Starea Civilă, apoi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. După ce au avut parte de o petrecere de vis, alături de oamenii dragi din viața lor, cuplul a plecat în luna de miere. Prezentatoarea TV și artistul au petrecut zece zile în sudul Franței. Pe rețelele de socializare, urmăritorii au fost ținuți la curent cu activitățile pe care le-au făcut în decursul vacanței. De altfel, Smiley a făcut o serie de vloguri prin care le-a povestit prietenilor virtuali despre obiectivele turistice pe care le-au vizitat. Apoi, cei doi s-au întors în România, la micuța lor, Josephine.

Gina Pistol, „avertisment” subtil pentru Smiley

Pe platformele de socializare, Ginuța își ține la curent urmăritorii cu activitățile pe care le face și împărtășește diverse gânduri din viața de mămică. De altfel, distribuie videoclipuri hazlii, iar ultimul filmuleț pare să îl vizeze direct pe Smiley. În spirit de glumă, Gina Pistol a distribuit un videoclip în care apar doi copii într-o curte, alături de tatăl lor. Unul dintre copii, aflați într-o mașinuță electrică, intră în masa din curte la care se afla tatăl micuților.

„Eu, dacă vreodată îl văd cu vreo altă fată”, este mesajul scris de Gina, la Instastory. De altfel, prezentatoarea a ținut să precizeze: „Bine, n-o să fie chiar așa”.

Ginuța și Smiley și-au petrecut luna de miere în Franța

După ce s-au căsătorit civil și religios, cei doi au plecat în luna de miere. Vacanța și-au efectuat-o în sudul Franței.

„După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a spus Smiley, într-un videoclip. Filmulețul poate fi văzut aici.

Sursă foto: CANCAN.RO, Instagram