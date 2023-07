Cum arată și cu ce se ocupă fratele Ginei Pistol. Cum se înțelege, de fapt, George Paul Pistol cu vedeta de la Antena 1

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Fiind mereu în centrul atenției, fanii și-au dorit să știe cât mai multe detalii din viața personală și profesională a fostei prezentatoare de la Chefi la cuțite. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că soția lui Smiley are un frate mai mic de care a avut grijă în copilărie. Cine este bărbatul și cu ce se ocupă.

În vârstă de 42 de ani, Gina Pistol a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, din momentul în care a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta de la Antena 1 se numără printre cele mai apreciate și frumoase femei din showbiz-ul românesc, iar fanii sunt în continuare curioși de tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

Înainte de a deveni cunoscută, Gina Pistol a avut un stil de viață complet diferit. Fosta gazdă a emisiunii America Express a fost, de mică, unul dintre stâlpii familiei. Părinții fiind ocupați cu munca, Gina Pistol a avut de grijă de fratele său mai mic, George, până când cel din urmă a reușit să se pună pe picioare și să se descurce de unul singur.

CITEȘTE ȘI: Gina Pistol a dansat în ploaie pentru Smiley, care a împlinit 40 de ani. Imagine de colecție, n-a ținut cont de furtuna din București

Cine este și cu ce se ocupă fratele Ginei Pistol

Gina Pistol are o relație specială cu fratele ei și se înțeleg de minune. Chiar dacă nu mai petrec atât de mult timp împreună, la fel ca odinioară, cei doi comunică destul de des și se văd ori de câte ori le permite timpul. În urmă cu câțiva ani, George Paul Pistol a ales să se mute în Spania, acolo unde duce un stil de viață complet diferit față de cel al surorii sale mai mari.

George nu și-a dorit niciodată să se afle în lumina reflectoarelor, fiind destul de discret cu viața sa. Bărbatul lucrează la un brand renumit de haine și locuiește împreună cu logodnica lui.

În cadrul unui interviu mai vechi, Gina Pistol mărturisea că își iubește foarte mult fratele, cu care are o relație specială chiar și în prezent.

„Avem o relaţie foarte frumoasă. Îmi iubesc familia foarte mult. Am făcut şi aş face orice pentru fratele meu, pentru cei dragi. Încă de la o vârstă foarte mică am fost stâlpul casei, mi-am asumat rolul ăsta. Se spune că nici o frunză nu cade acolo unde nu trebuie. Tot ce am experimentat în trecut m-a făcut omul care sunt acum. Iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare”, a povestit prezentatoarea TV în urmă cu ceva timp, potrivit libertateapentrufemei.ro.

VEZI ȘI: Ce fel de viață duce, de fapt, Gina Pistol alături de Smiley? Imaginea care a pus pe toată lumea pe gânduri, a recunoscut