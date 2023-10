Controversatul George Buhnici a pierdut bani din cauza mașinii pe care o deține: „Contractul meu s-a încheiat brusc”

Multe brand-uri au renunțat la colaborarea cu George Buhnici, după declarațiile controversate pe care acesta le-a făcut despre femei. Totuși, acela nu a fost singurul moment în care fosta vedetă de la Pro TV a pierdut bani. Mașina pe care o deține l-a lăsat fără un contract.

Invitat la ProMotor, bărbatul și-a amintit ce s-a întâmplat în momentul în care și-a achiziționat automobilul electric Tesla. El a dezvăluit că promovarea acestui tip de mașină i-a încheiat brusc contractul pe care-l avea cu o companie care comercializa carburanți. Mai mult decât atât, George Buhnici susține că industria de automobile din Europa este „pe altă planetă”.

A pierdut bani din cauza mașinii pe care o deține

Fosta vedetă Pro TV a pierdut foarte mulți bani în urma colaborărilor care s-au încheiat, după ce a ajuns în atenția publică din cauza unor declarații controversate la adresa femeilor. Totuși, un contract important s-a încheiat în momentul în care a achiziționat o mașină electrică, Tesla. Promovarea acestui tip de automobil i-a făcut pe cei de la o firmă de carburanți să renunțe la colaborarea cu el.

„Industria auto europeană este, pur și simplu, catatonică. Treziți-vă! Nu vreau să răscolesc foarte mult, dar atunci când mi-am luat eu Model 3 (n.red. mașina electrică Tesla), aveam niște colaborări interesante cu vreo două companii care ofereau servicii pentru industria auto, una din ele era de carburanți.

Contractul meu s-a întrerupt subit. Le-am zis: . Trei ani mai târziu aveau stații electrice.” , a spus George Buhnici, la ProMotor.

George Buhnici, „omul chinezilor”

Pasionatul de tehnologie condamnă industria de automobile din Europa și crede că cei care iau deciziile nu o fac responsabil. Mai mult, a vorbit despre expozanții salonului auto de la Munchen.

„Problema este că industria auto europeană este pe altă planetă. Eu cred că avem o mare problemă cu demența, nu doar la politicienii americani. Mai sunt niște familii foarte bătrâne de prin Germania, mai ales, unde deciziile de iau la vânătoare, la golf, la castel acolo și băieții ăia sunt pe altă planetă.

Mințile lor nu sunt în capul lor. Ei își imaginează că dacă ei au dat tonul în industria asta vreo două generații, o să o facă la nesfârșit. La salonul auto de la Munchen, aproape jumătate din expozanți sunt Tesla și chinezii.”, a adăugat George Buhnici.

Fosta vedetă de la Pro TV a dezvăluit că se spune despre el că ar fi „omul chinezilor”. Acesta a povestit experiența lui din China. A ajuns cu greu acolo, însă a reușit să vadă lucruri interesante.

„Despre mine s-a mai spus că aș fi omul chinezilor sau al nu știu cui. Tot timpul trebuie să fii omul cuiva, dar eu am avut șansa să călătoresc în China. Am mers acolo cu niște aprobări greu obținute, cu o viză luată la mustață, foarte greu și am avut ocazia să văd cât de departe sunt ei în domeniul mașinilor electrice. Ce ajunge la noi sunt frânturi.”, a declarat George Buhnici pentru aceeași sursă.