George Buhnici a cerut anularea amenzii de 20.000 de lei! A fost sancționat de CNCD pentru derapajul public

În vara lui 2022, George Buhnici a declanșat un val de reacții, atât pe micile ecrane, cât și pe rețelele de socializare, după declarațiile pe care le-a făcut la un festival de la malul mării. Tot în acea perioadă, declarațiile au reușit să atragă și o autosesizare din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Recent, jurnalistul a cerut anularea amenzii de 20.000 de lei. Detaliile se află mai jos, în articol.

Vara trecută, George Buhnici a făcut o serie de declarații care au reușit să atragă un val de reacții din partea oamenilor. Atât la TV, cât și pe rețelele de socializare, declarațiile făcute de jurnalist au fost îndelung dezbătute. La momentul acela, George Buhnici se afla la malul mării, la un festival, alături de soția lui. Însă, în cadrul scurtului interviu, fosta vedetă Pro TV a avut un derapaj sexist care a stârnit indignare. Tot în acea perioadă, s-a autosesizat CNCD – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. A fost amendat cu 20.000 de lei. Vă redăm precizările făcute de Cristian Jura, secretar de stat CNCD. La un an distanță, George Buhnici a mărturisit că a fost o greșeală și a cerut anularea amenzii respective.

„Azi ne am pronunțat asupra cazului Buhnici, asupra declarațiilor făcute în cadrul unor emisiuni. Având în vedere impactul negativ deosebit de mare asupra dreptului la demnitate al femeilor, am stabilit o amendă de 20.000 de lei. Precizez ca la acest cuantum am ajuns după ce am luat în considerare faptul ca domnul Buhnici a cerut scuze public pentru declarațiile sale, în mare parte ambigue. Doar că aceste scuze publice au venit la o perioadă foarte lungă de la declarațiile inițiale. Amenda maximă care ar putut fi aplicată în acest caz este de 100.000 de lei”, a precizat Cristian Jura, secretar de stat CNCD.

George Buhnici a cerut anularea amenzii primite de la CNCD

George Buhnici a cerut ca hotărârea CNCD să fie anulată. Decizia respectivă a fost luată în data de 31 august 2022, în unanimitate de membrii colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Ce declarații făcuse jurnalistul, în vara anului trecut

George Buhnici se afla la mare, cu soția lui, Lorena Buhnici, vara trecută. Atunci, a fost abordat de unul dintre reporterii show-ului Xtra Night Show. Jurnalistul a făcut o serie de declarații care au indignat opinia publică.

„Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la ț**e și la b**i? Aia vreau să văd la mare!”, a spus George Buhnici, atunci, la TV.

Apoi a avut o discuție cu reporterul de la Antena Stars.

„Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, spunea jurnalistul.

„25! Dar nu e minoră, aşa cum ai zis”, a răspuns reporterul. Nici Lorena Buhnici nu a stat fără replică: „Nu, nu sunt, Doamne fereşte!”.

