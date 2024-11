Copiii Adrianei Bahmuțeanu NU vor să o vadă! Ce a descoperit Protecția Copilului în telefoanele micuților

Adriana Bahmuțeanu a ajuns la capătul puterilor! Deși și-a dorit să fie alături în aceste momente grele de cei doi băieți minori pe care îi are cu regretatul Silviu Prigoană, copiii nu își doresc să o vadă. Iată ce s-a întâmplat!

Începând din ziua în care Silviu Prigoană a decedat, reprezentanții DGASPC au efectuat controale zilnice la vila din Capitală, vorbind personal cu cei doi copii pentru a le verifica starea de spirit și condițiile în care sunt îngrijiți. Acest lucru s-a întâmplat pentru că Adriana Bahmuțeanu a apelat la oamenii legii, neputând să ia legătura cu băieții ei.

După ce a aflat de moartea complet neașteptată a fostului ei soț, Adriana Bahmuțeanu s-a dus la casa acestuia din Capitală pentru a-și susține moral copiii, dar a avut parte de o surpriză neplăcută.

Eduard și Maximus, copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu Prigoană, și-au exprimat dorința de a rămâne în casa tatălui lor și de a nu se vedea cu mama lor. Băieți minori rămăseseră în custodia tatălui, după divorț. De asemenea, jurnalistei îi era interzis accesul în casă de către menajeră și fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, Honorius.

„Am venit să vorbesc cu ei, pentru că știți foarte bine ce s-a întâmplat, Dumnezeu să îl odihnească pe tatăl lor, eu nu știu cu cine sunt acești copii în casă. Inițial le-am zis că vin să îi iau și au fost de acord, acum, de o jumătate de oră de când am ajuns aici nu mai sunt de acord” ,a spus Adriana Bahmuțeanu la acel moment.

După ce a realizat că nu are acces la proprii copii, Adriana Bahmuțeanu a apelat la oamenii legii. După ce autoritățile au intervenit, poarta a fost deschisă, iar echipele au putut intra în casa unde cei mici se aflau. În jurul orei 21, DGASPC a transmis faptul că băieții nu doresc să plece din locuința tatălui lor.

CITEȘTE ȘI: Adriana Bahmuțeanu, citată de DGASPC, după ce copiii ei au refuzat să părăsească vila lui Silviu Prigoană

„Situația este halucinantă! În cursul zilei, copiii au vrut să vină cu mine pe seară, acum, când am ajuns să îi iau, s-a făcut seară. Între timp au zis că nu mai vin, că rămân în casă. În telefon se auzea menajera care mă înjura. Eu nu știu cu cine sunt copiii în casă. Nu am văzut decât un avocat. Avocatul decedatului. Cu cine rămân copiii mei aici? (…) Eu nu am reușit astăzi să îmi strâng în brațe copiii pentru că le-a murit tatăl. Copiii mei sunt în șoc”, a spus Adriana Bahmuțeanu.