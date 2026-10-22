Copiii care pot primi 250 de lei lunar. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Copiii care pot primi 250 de lei lunar. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Bani copii/ sursa foto: colaj CANCAN
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Copiii din Sectorul 1 al Capitalei ar putea primi o sumă considerabilă de bani lunar. Consiliul local a aprobat un program prin care familiile eligibile vor beneficia de sprijin financiar pentru plata abonamentelor la cluburi sportive. Pentru a li se acorda, trebuie îndeplinite câteva condiții esențiale. 

Sprijinul oferit de consiliul local din Sectorul 1 al Capitalei ar putea fi acordat începând cu 1 ianuarie 2027. Copiii ar putea primi 250 de lei lunar pentru a face sport. Primăria a decis să acorde acești bani celor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, însă mai există și alte condiții de acordare. Familiile eligibile sunt cele cu venituri nete de cel mult 4.000 de lei pe membru.

Copiii care pot primi 250 de lei lunar

Sportul este benefic pentru sănătatea și creșterea copiilor. Cu toate acestea, nu mulți părinți reușesc să îi trimită la astfel de activități. Tocmai din acest motiv, consiliul local a decis să ofere copiilor din Sectorul 1 al Capitalei un sprijin financiar de 250 de lei pe lună. Decizia va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2027 și este destinată pentru plata abonamentelor la cluburi sportive.

Consiliul local a aprobat joi, 22 octombrie, proiectul pentru cei care învață la o școală de stat sau privată în Sectorul 1 și provin din familii cu venituri de cel mult 4.000 de lei pe membru, care beneficiază de bursă socială sau au cerințe educaționale speciale, potrivit Agerpres.

Cum se aplică proiectul „O şansă la sport”

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis joi, 22 octombrie, sprijinul financiar va putea fi folosit doar la cluburile sportive validate în program. Astfel, dacă abonamentul de club pentru care au optat familiile costă mai puțin de 250 de lei, se achită doar suma respectivă.

Pe de altă parte, în cazul în care prețul pentru activitatea sportivă este mai mare decât această sumă, familiile vor primi cei 250 de lei, iar diferența de bani se va achita exclusiv de părinți. Proiectul prevăzut să înceapă la 1 ianuarie 2027, are un buget anual de maximum 10 milioane de lei.

„Prin proiectul «O şansă la sport», schimbăm sistemul, astfel încât banii publici să fie cheltuiţi mai corect şi mai eficient. Nu mai vrem dosare complicate şi drumuri inutile. Înscrierea se va putea face online sau cu asistenţă pentru părinţii care au nevoie de ajutor. Voucherul pe hârtie va fi înlocuit cu un card nominal, alimentat lunar, care poate fi folosit doar la clubul sportiv ales”, a declarat primarul Sectorului 1, George Tuţă.

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