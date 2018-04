Prezentatorului Exatlon, Cosmin Cernat, îi priește Republica Dominicană. Gazda emisiunii-concurs are toată familia alături de el. El a postat mai multe fotografii de pe plajele exotice unde se distrează alături de soție și de cei trei copii ai lor, atunci când nu filmează pentru Exatlon.

Cosmin Cernat și soția lui, Mădălina Moroșanu, se află în Republica Dominicană, acolo unde prezentatorul tv filmează pentru Exatlon. Ei nu sunt singuri, ci alături de cei trei copii ai lor. Prezentatorul le-a oferit celor mici o vacanță de vis. Cosmin Cernat este căsătorit cu Mădălina Moroșanu, iar fiecare dintre ei are copii din relațiile anterioare. El are două fetițe, pe Maya (8 ani) și pe Ayana (15 ani), din mariajul cu sportiva Monica Iagăr. Mădălina Moroșanu are un băiețel, Matei (13 ani), dintr-o căsătorie anterioară. Primul ei soț este fiul celebrului om de televiziune Dumitru Moroșanu.

Cei trei copii se înțeleg de minune și n-ai spune că sunt frați vitregi. De patru luni, de când a început Exatlonul, Maya, Ayana și Matei se distrează de minune pe plajele din Republica Dominicană.

Mădălina și Cosmin s-au cunoscut la Kanal D

Mădălina Moroșanu și Cosmin Cernat s-au cunoscut la Kanal D, pe vremea când el era prezentatorul știrilor sportive, iar ea prezenta matinalul. După o relație de câțiva ani, cei doi s-au hotărât să facă pasul cel mare, dar în secret. Cosmin și Mădălina s-au căsătorit în 2011. Cei doi au ținut neapărat ca cei trei copii ai lor să aibă o relație normală și au reușit.