Copiii milionarului Adrian Marțian au fost găsiți! Ireal unde se aflau cei 3 frați în tot acest timp

Noi informații incredibile despre copiii lui Adrian Marțian! Poliția Română a dezvăluit locul în care au fost găsiți cei trei micuți. Rania Adriana, Antonio Adrian și Raisa Antonia se aflau în afara țării. Află, în articol, unde i-au descoperit oamenii legii.

În data de 14 14 octombrie, Adrian Marțian a anunțat dispariția celor trei copii ai săi. Polițiștii au pornit căutările însoțiți de câini special antrenați pentru astfel de intervenții. Agenții au fost zile întregi pe urmele lor, iar noaptea trecută micuții au intrat în contact cu tatăl lor. Bărbatul s-a filmat alături de cei trei copii ai lui, într-o mașină. Totuși, poliția a anunțat că va continua verificările pentru a stabili veridicitatea imaginilor, iar acum oamenii legii au oferit informații despre locul în care au fost găsiți.

Rania Adriana, Antonio Adrian și Raisa Antonia, copiii milionarului Adrian Marțian, au fost găsiți după trei zile de căutări intense. În urmă cu puțin timp, Poliția Română a informat că operațiunea de căutare a micuților, precum și depistarea tatălui lor, s-a încheiat cu succes.

Oamenii legii au precizat că cei trei copii au fost găsiți în Serbia, la Nis. Pentru a reuși să dea de Rania, Antonio și Raisa, autoritățile au fost nevoite să colaboreze la nivel internațional. În plus, autoritățile au ținut să mulțumească publicului pentru implicare.

În dimineața zilei de joi, 17 octombrie, Adrian Marțian s-a filmat alături de cei trei copii ai lui, într-o mașină, în timp ce fata cea mare povestea ce s-ar fi întâmplat cu ei în timpul dispariției. Printre altele, milionarul i-a întrebat dacă „răpitorul” s-a purtat bine cu ei.

„Astăzi, 17 octombrie 2024, am ajuns la tati după atâta timp (…). Atât știm că am ajuns la o mare. S-au comportat frumos. Erau disperați, tot vorbeau altă limbă. Noi nu am dormit deloc, că te-am așteptat pe tine. Am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, a povestit fiica cea mare a milionarului.