Cornel a luat foc după ce a văzut-o pe Iustina în tandreţuri cu altul: „Am luat-o de unde am luat-o”

Cornel Luchian va urmări noi imagini, în seara aceasta, cu Iustina Loghin, cea care i-a devenit, recent soție. Concurentul de la Insula Iubirii va lua foc după ce o va vedea pe partenera lui în tandrețuri cu altul! Iată detaliile mai jos, în articol.

Se cunoaște, deja, faptul că Iustina Loghin și Cornel Luchian formează, în continuare, un cuplu, după experiența trăită la Insula Iubirii. Totuși, emoțiile au fost foarte puternice pentru concurenții de la Antena 1, atunci când au privit imaginile pe tabletă, la bonfire. Printre cei care au rămas uimiți de partenerii lor se numără și Cornel. Bărbatul a privit câteva secvențe în care apare partenera sa în tandrețuri cu o ispită masculină. Gesturile nu i-au „picat” bine concurentului de la Insula Iubirii, așa că a reacționat. Iustina mărturisise la testimoniale că ispita masculină ar fi încercat să o sărute.

„Sincer, n-aș vrea să văd imaginile… Am luat-o de unde am luat-o pe ea, la început. Dar ea a uitat că a plecat de jos. Și eu am dus-o sus”, a spus Cornel Luchian la bonfire.