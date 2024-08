Maria de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi, la TV. Dani a distrus-o: „Doar acolo poate să mă rănească”

Maria Covasa (26 de ani) și Daniel Ungureanu (26 de ani), alias Dany Boy, au venit al Insula iubirii pentru a se supune celui mai dur test al fidelității. Cele 21 de zile din șederea în Thailanda sunt în curs de desfășurare, iar Maria a avut parte de mai mult dezamăgiri din partea iubitul ei. Pe lângă momentele de tandrețe cu ispita Mădălina, de data aceasta, Dani a distrus-o și a atacat-o unde o doare cel mai tare.

Maria Covasa și Dany Boy au acceptat provocarea de 21 de zile de pe insula tentațiilor cu gândul de a-și pune pe picioare relația. Se pare că gelozia tânărulu de 26 de ani este principalul motiv de la care pornesc certurile între ei. În plus, sentimentele de nesiguranță cu care se confruntă Daniel au ajuns la un nivel alarmant.

Așa cum a povestit în cadrul testimonialelor, pentru a evita anumite certuri și discuții în contradictoriu, Maria preferă să nu iasă din casă singură. Motivul? Dany Boy nu se poate controla când o știe în preajma altor bărbați.

În ciuda geloziei sale extreme, Dany Boy și-a dat frâu liber sentimentelor și și-a făcut de cap cu ispita Mădălina. Recent, tânăra de 26 de ani a simțit pe propria piele fiorii trădării. Camerele de supraveghere din vila băieților au surprins momente ”fierbinți” cu iubitul ei și noua cucerire.

Însă asta nu este nimic. Cel mai tare au duru confesiunile făcute de partenerul ei, în care "îi scoate ochii" pentru momentele în care a avut grijă de bunicii ei. Maria a rămas orfană încă de la naștere, iar bunicii ei au fost cei care au crescut-o și au iubit-o necondiționat.

„Când stăteam cu bunicii ei și le dădeam de mâncare… (…) Am ajutat-o, am fost lângă ea (…). Atunci nu a simțit că o iubesc? Mi-am distrus trei ani din viață și vii acum, după toate greutățile și îmi spui că nu te-am iubit. Nu că mi-a spus ea să fac lucrurile astea… eu din inițiativa mea le-am făcut. (…) Ea m-a făcut să nu am încredere în mine, ea m-a făcut să fiu imatur, ea mi-a făcut toate astea”, a spus Dani.