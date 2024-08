„M-am combinat cu iubitul prietenei mele”. Toţi au crezut-o fată cuminte la Insula iubirii, dar a recunoscut tot

Noul sezon Insula Iubirii a adus în fața publicului alte cinci cupluri, care au acceptat să își supună relația testului din Thailanda. De asemenea, și noi ispite au intrat în atenția telespectatorilor, iar una dintre ele este Mădălina Maricuț, o tânără de 25 de ani, care a reușit destul de repede să destabilizeze unul dintre cupluri. Blondina și-a concentrat atenția pe Dani, iubitul Mariei. Însă, deși Mădălina a jucat rolul fetei cuminți în fața băieților, se pare că în realitate este destul de obișnuită cu rolul de ispită, iar până acum a mai dărâmat niște cupluri. Ce a mărturisit ispita la testimoniale?

Mădălina Maricuț are 25 de ani și este una dintre ispitele feminine care a atras atenția în acest an. Tânăra a absolvit Facultatea de căi ferate, drumuri și poduri, iar în prezent este inginer constructor la un șantier de pe centura Capitalei. Însă, ispita are și o fire artistică, aceasta făcând parte dintr-o trupă de dans. Pe Insula Iubirii, Mădălina a afișat o imagine de faptă cuminte, însă se pare că nu este chiar așa.

Au crezut-o fată cuminte, dar a recunoscut tot

Pe Insula Iubirii, Mădălina a fost una dintre ispitele care s-a apropiat imediat de către un băiat. Aceasta l-a ales ca „victimă” pe Dani Boy, iar între cei doi pare că rapid s-au înfiripat sentimente mai profunde. Mai mult, ispita chiar și-a recunoscut sentimentele față de concurent și pare că nu o deranjează deloc faptul că bărbatul a venit în Thailanda într-o relație.

Ei bine, deși pe insulă pozează în fată cuminte, se pare că Mădălina nu este străină de ipostaza de ispită, căci de-a lungul timpului aceasta a mai despărțit niște cupluri. Mai exact, chiar la interviul de prezentare, blondina a recunoscut că a mai avut relații cu bărbați care erau deja luați. Concret, Mădălina a mărturisit chiar că i-a furat iubitul uneia dintre prietenele sale.

„Reporter: Tu în general desparți cupluri? Mădălina: În general nu, dar se mai întâmplă. Reporter: Când s-a întâmplat ultima dată? Mădălina: Acum trei săptămâni. Reporter: Și știai? Mădălina: Da, era prietena mea. Reporter: Wow…cum s-a întâmplat? Mădălina: Eu am vorbit cu prietenul lui cinci zile pentru că era handicapat. Mă scuzați! Și era puțin psihopat (…). Reporter: Cu prietenul prietenei tale ce s-a întâmplat? Mădălina: Păi lui îi plăcea de mine. Reporter: Și s-a întâmplat ceva între voi? Mădălina: S-a întâmplat da. M-am combinat cu iubitul prietenei mele”, a mărturisit Mădălina.

Ei bine, se pare că Mădălina nu este chiar fata cuminte în care pozează, iar rolul de ispită îi este bine cunoscut. Tânără susține că se ghidează după sentimente, iar atunci când acestea o cheamă nu mai ține cont de nimic.

