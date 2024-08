Cornel de la Insula Iubirii, urmărit de ANAF! Acuzat de fosta soție că a umblat la banii firmei pentru Iustina Loghin: ”Operații și concedii”

Iustina Loghin și Cornel Luchian sunt unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. Deși au încălcat limitele impuse de celălalt în cadrul emisiunii, cei doi au decis să se căsătorească după ce s-au întors din Thailanda. Bărbatul i-a mai dat o șansă iubitei sale, după ce a făcut publice foarte multe detalii din intimitatea lor. La un moment dat, concurenta a dezvăluit că partenerul ei a avut probleme cu banii, iar acum au ieșit la iveală informații conform cărora acesta ar fi fost urmărit de ANAF.

Iustina Loghin nu s-a ferit să vorbească deschis despre situațiile delicate din viața iubitului său. În cadrul emisiunii, femeia a dezvăluit că bărbatul a avut probleme cu banii și cu statul. De asemenea, ea a mai spus despre Cornel că obișnuia să piardă sume mari la jocuri de noroc.

În cadrul show-ului Insula Iubirii, Iustina Loghin a dezvăluit că iubitul vrea să îi treacă firma pe care o deține pe numele lui din cauza unor probleme pe care le-ar avea cu statul. Ei bine, Cornel Luchian a fost urmărit de ANAF pentru recuperarea unei datorii a companiei pe care o avea cu fosta soție, Ada Sarmiza.

Cei doi foști soți au fost acuzați că au devalizat conturile propriei firmei și au băgat-o în faliment. Este vorba despre societatea Edil LC Arte Buzz SRL, având ca obiect de activitate ”lucrări de pardosire și placare a pereților”.

Afacerea a fost una prosperă, iar dovadă sunt veniturile din anul 2022 care se ridicau la 1,14 milioane lei, iar profitul a fost de peste 700.000 de lei. În contul firmei se aflau, în acel moment, aproximativ 1,5 milioane lei, adică 300.000 de euro, potrivit Fanatik.

Ei bine, în doar câteva luni, banii au dispărut din conturile societății într-un mod misterios. În anul 2023, firma a cerut insolvența, iar un an mai târziu, în aprilie 2024, a fost radiată. Astfel, Ada și Cornel Luchian au rămas cu o datorie de aproape 300.000 de lei la Fisc și nu au putut să explice situația în fața lichidatorului.

Din acest motiv, la începutul acestui an, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice i-a chemat în judecată pe concurentul de la Insula Iubirii și pe fosta lui soție

Cornel Luchian și fosta soție au mai fost acuzați de către ANAF că au folosit banii firmei în interes personal sau a altei persoane juridice. Concurentul de la Insula Iubirii nu s-a prezentat la tribunal, doar Ada Sarmiza a fost prezentă.

Femeia le-a spus judecătorilor că nu s-a ocupat de administrarea societății în perioada 2021 – 2022. În cele din urmă, judecătorii de la Tribunalul Iași i-au obligat pe cei doi foști parteneri să acopere din propriul buzunar suma de 281.839 de lei către ANAF Iași.

Atunci când a început să fie difuzată emisiunea Insula Iubirii pe micile ecrane, fosta soție a lui Cornel a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate în mediul online. Ada a mărturisit că fostul ei soț a cheltuit banii firmei pe concedii și operații.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie. Am sfârșit prin divorț, la cererea Iustinei. Era căsătorit cu mine când i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023. Eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia, de divorț. Am rămas să cresc singură patru copii, unul cu dizabilități, și muncă. În timp ce din banii firmei au dispărut aproape 200.000 de euro pe concedii și operații. Acum am poprire și plătesc lună de lună. Am pierdut tot ce aveam.”, a declarat Ada Sarmiza, fosta soție a lui Cornel.