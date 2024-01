Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Cornel Păsat a mărturisit că Oana Roman obișnuia să cheltuiască foarte mult pe haine, vacanțe, restaurante, pentru că statutul său social îi impunea acest lucru și își permitea. Coregraful nu ne-a ascuns nici faptul că fiica fostului prim-ministru al României este aprigă la mânie și că, în astfel de momente este recomandat să nu te contrezi cu aceasta.

Divorțul cu scântei, dintre Oana Roman și Marius Elisei, în care cei doi foști soți și-au spus cuvinte grele, a readus în prim-plan și idila pe care fiica fostului prim-ministru al României a avut-o cu Cornel Păsat. Cei doi au fost împreună șapte ani, iar coregraful și dansatorul de la Flamingo Boys a acceptat să vorbească, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ce nu a mai mers în relația lor, dar și despre defectele pe care le are Oana. În prezent, Cornel are o căsnicie fericită cu Bianca și este tatăl unui băiețel de cinci ani, pe nume Dryas.

„Are suflet bun, dar e aprigă la mânie”

CANCAN.RO: Odată cu scandalul dintre Oana Roman și Marius Elisei, s-a readus în prim plan relația ta cu ea… Și voi ați avut astfel de probleme?

Cornel Păsat: Eu și Oana am avut o chimie bună. Relația noastră se baza în primul rând pe respect și înțelegere. Oana este o fire rebelă și orgolioasă, are sânge de spanioloaică. Este un berbec adevărat și dacă nu știi cum să aplanezi eventualele conflicte iese cu scântei. Are o calitate pe care eu o consider mai degrabă defect. E extrem de sinceră. Spune mereu adevărul necenzurat indiferent cât de incomod sau dur ar fi. De multe ori a avut de pierdut din cauza impulsivității și a lipsei de cenzură. Dar dacă ești atent la ce spune, apreciezi adevărul, sinceritatea și ai calm, tact, deschidere pentru dialog, răbdare și maturitate poți evita conflicte și poti îmbunătăți calitatea vieții conjugale.

Dacă te contrezi si te pui cu ea cap în cap în momentul nepotrivit ies scântei și nu prea ai șanse de câștig. Mai bine o lași sa se liniștească și o abordezi când este calmă și dispusă la dialog.

Are suflet bun, dar e aprigă la mânie. Așa că trebuie să știi cum să o iei, să o anticipezi și să eviți conflicte. Decât o confruntare directă la nervi, mai bine o retragere și revenire la discuții pe un fond mult mai calm.

„Niciunul dintre noi nu mai eram prezenți în acea relație”

CANCAN.RO: Catinca Roman declara că tu ai fost bărbatul cel mai potrivit pentru sora ei. Ce poți spune despre asta?

Cornel Păsat: Nu pot să fac comparații și nici nu doresc asta. Fiecare relație are povestea ei.

Cam toate femeile aruncă vorbe grele la nervi. Dacă le pui la suflet greșești și situația devine grea, uneori chiar imposibilă. Trebuie să citești printre rânduri pentru că femeile sunt mult mai complicate ca noi bărbații, în gândire. Dacă reușești sa înțelegi că așa sunt femeile în general și că sunt doar vorbe spuse la nervi, ai șanse mari sa eviți certuri mari sau chiar despărțire, divorț sau violență domestică. Îți poți salva căsnicia, armonia și dragostea.

Mai ales familia și copilul ce devine victimă. Ca să nu mai spun de exemplul parental atunci când părinții se ceartă sau chiar se despart.

Ne confruntăm cu o perioadă în care egoismul și egocentrismul sunt la mare modă. Empatia, educația, spiritul de sacrificiu, bunătatea, iertarea au devenit defecte și slăbiciuni. Trebuie să ne trezim și să ne gândim ce moștenire și educație, ce viitor asigurăm mai departe copiilor noștri. În final, din păcate, copii plătesc greșelile părinților.

CANCAN.RO: Ce nu a mai mers în relația voastră?

Cornel Păsat: Cred că pur și simplu s-a consumat dragostea. Niciunul dintre noi nu mai eram prezenți în acea relație. Și amândoi am simțit nevoia de separare. Nu am avut discuții pe plan financiar niciodată. Amândoi munceam mult și nu se punea problema banilor, cine câștiga mai mult sau mai puțin.

„Oana cheltuia mult, într-adevăr, pe haine, vacanțe, restaurante”

CANCAN.RO: Oana obișnuia să arunce cu banii?

Cornel Păsat: Oana cheltuia mult, într-adevăr, pe haine, vacanțe, restaurante, evenimente etc. Dar te obliga poziția socială și anturajul să fii la un astfel de nivel. Ea își permitea pentru că lucra foarte mult și era necesar ca ea să fie în ton cu cerințele și toate tendințele societăți în care se învârtea.

CANCAN.RO: Pleca singură, doar cu fetele, în vacanțe?

Da, în ultima perioada pleca destul de des cu fetele în vacanță.

„Nu am suficienți băieți sa fac față cererilor de 8 Martie”

CANCAN.RO: Tu ce faci în acest moment?

Cornel Păsat: Pentru mine e o perioadă foarte încărcată. Avem spectacole în țară dar și în străinătate. Pe 2 martie vom merge la Paris. Pe 7 suntem la Târgu Jiu, pe 8 avem la Ploiești, București, Pitești. Iar agenda de lucru încă este deschisă. Tot mai vin cereri pentru 7 și 9 Martie. În vară vom merge iar în Norvegia și Anglia, posibil și la Atena. Cererea e foarte mare pentru 8 Martie, așa că voi aduce dansatori din Spania, Argentina și Brazilia. Am mai colaborat cu ei și în trecut și sunt foarte buni. Sunt campioni la fitness. Cunoscuți la nivel mondial. Lima este campion, medaliat cu aur la Overall Olympia Liverpool.

Rivas este campion Spania AEFF și locul 2 argint la Olimpia și Mister Univers. Deci aduc super băieți campioni. Și totuși, nu am suficienți băieți sa fac față cererilor de 8 Martie. Așa că, dacă cineva își dorește să facă parte din proiectul nostru cu Flamingo Boys, mă poate contacta pe rețelele de socializare, sau pe site-ul trupei.

