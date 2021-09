Vizită la Disneyland Paris! Acesta a fost cadoul pe care Bianca Drăgușanu i l-a făcut Sofiei, fetița ei, care fix atunci își serba ziua de naștere. Alături de fosta prezentatoare TV au mai fost sora ei și băiețelul acesteia. Doar că fosta prezentatoare de la Kanal D avea să trăiască un coșmar. De altfel, a spuns, mai în glumă, mai în serios, că ”nici dacă mă plătesc, nu mă mai duc!” Bianca a dezvăluit totul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Scurt și cuprinzător: ”Frumos, nu mă mai duc!” Au fost primele cuvinte ale Biancăi Drăgușanu privind experiența de ”neuitat” la Disneyland, acolo unde a dus-o pe Sofia de ziua ei. Micuța împlinise cinci anișori, iar vedeta și-a onorat promisiunea pe care i-o făcuse. Doar că pentru fosta prezentatoare TV scurta experiență acolo a fost cam de… coșmar. Nimic nu i-a plăcut, în afară de bucuria fetiței ei.

Bianca Drăgușanu, dezamăgită de Disneyland: ”Mâncare proastă și scumpă!”

Are cuvântul Bianca Drăgușanu. ”Tot parcul este o imensă coadă. Cea mai scurtă la care am stat, 56 de minute. Copiii voiau peste tot, cum să-i refuzi? Stăteau câteva secunde în trenulețul groazei, să zicem, apoi o oră la coadă, pentru un alt traseu.

Un priority pass costă 20 de euro, l-am luat, dar scurtează așteptarea cu cel mult 20 de minute. Deci, cam tot degeaba… Totul este o japcă acolo! Trebuie să arăți testul Covid, vaccinul… 1.000 de filtre, gențile la control”, povestește Bianca.

Mâncarea avea s-o dea pe spate. Negativ. Abia a găsit un restaurant, unde a luat carne de vită. ”Dar mereu carne de vită, cât să mănânc?”, spune iubita lui Gabi Bădălău.

”E genul de fast-food. Acolo numai gogoși, fast food, vată pe băț … Iar la hotel? Mâncarea proastă, trebuie să plătești înainte, nu știi ce iei, te trezești cu ceva aiurea. Am stat în hotelul Disney, care nu avea nici măcar minibar. Mâncarea e făcută pe repede înainte. Ceva rău și scump. Le-aș cere dublu, dacă m-ar vrea din nou acolo. Aș negocia la sânge. Eu am mâcat salată și vită la Steakhouse, cu programare. Am stat 3-4 zile, m-am chinuit să găsesc una. Eu mi-am luat banii cu mine, nu asta a fost problema”, a mărturisit Bianca.

Bianca și visul Sofiei: ”Mami, o vreau, e ultima!”

Copiii însă au fost fericiți. ”Orice jucării am luat. Doi copii, al meu și al soră-mii, au fost bucuroși. Asta a fost singura mea bucurie la Disney, bucuria lor. E 180 de euro meniul de copil, am cumpărat tot ce au vrut ei. Cea mai ieftină jucărie e 80 de euro. Și de trei ori pe zi își luau. Păi cum să nu iei, când auzi «Mami, o vreau, e ultima». Se uită cu ochii ăia mari la mine, cum să nu-i iau? Am fost să-i îndeplinesc un vis Sofiei și nepoțelului meu”, a încheiat Bianca Drăgușanu.

