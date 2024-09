Coșmarul trăit de o româncă în Bulgaria. A încremenit când a ajuns la cazare: „M-a amenințat că mă dă afară cu Poliția”

Toți mai mulți români aleg să meargă pe litoralul vecinilor, pentru că prețurile sunt accesibile, iar condițiile bune. Vacanța unei femei în Bulgaria s-a transformat într-un adevărat coșmar, atunci când a ajuns la cazare. A rezervat camera de pe un site de specialitate și când a văzut totul și-a pus mâinile în cap. Românca a fost și amenințată cu Poliția, iar situația a degenerat!

O româncă a avut parte de un adevărat coșmar în Bulgaria, unde plecase să se bucure de o vacanță pe cinste. A rezervat o cazare pe un site de specialitate, însă când a ajuns la fața locului aceasta a avut parte de o surpriză neplăcută.

Femeia a constatat mai multe nereguli atunci când a intrat în camera pe care o rezervase. A încercat să vorbească cu angajata responsabilă de acea cazare, însă lucrurile au degenerat. După ce a petrecut două zile la acea proprietate, românca a fost amenințată că trebuie să plece din acea locație.

În opinia ei, nu făcuse nimic greșit. A vorbit foarte frumos, ba chiar a făcut ore bune curățenie în camera respectivă. Chiar și așa, a fost amenințată cu Poliția, să plece din cazare.

„Bună ziua! Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Este ceva urgent. Am făcut o rezervare pe Booking și când am ajuns la proprietate (în Bulgaria) am constatat mai multe probleme. Le-am semnalat doamnei care ne-a dat cheia (nu cred că e proprietara).

I-am vorbit foarte frumos, dar ea a fost cât se poate de nesimțită… Am comunicat prin mesaje, că ea nu prea înțelege engleză. Folosește Google Translate. După două zile de stat la această proprietate, m-a amenințat că dacă nu plec azi, mă da afară cu poliția…Deși nu am făcut nimic greșit… Din contra, i-am vorbit foarte frumos. Ba chiar am făcut curățenie vreo două ore după ce am ajuns aici… după 8 ore de condus”, a povestit românca, pe un grup de Facebook.