Cosmina Adam încearcă să depășească episodul traumatizant în care Mirela Vaida a fost la un pas să fie ucisă: “Am preferat să ies din casă”. Unde a mers asistenta de la Acces Direct

Cosmina Adamcaută soluții ca să depășească episodul traumatizant în care Mirela Vaida a fost la un pas să fie ucisă în direct la TV și, ieri ,a ieșit din casă. Asistenta emisiunii “Acces Direct” a dezvăluit că șocul trăit s-a diminuat, însă, e nevoie de timp ca să se “vindece” după experiența trăită. De asemenea, bruneta a arătat într-o imagine care era atmosfera în platou cu doar 10 minute înainte ca ediția de vineri, 19 martie 2021, să fie transmisă live la Antena 1.

Cosmina Adam, despre episodul traumatizant în care Mirela Vaida a fost atacată

Tânăra artistă de muzică populară a mers în cursul zilei de ieri la un salon de înfrumusețare, unde podoaba capilară i-a fost răsfățată cu produsele pe care chiar ea le-a ales.

“Am preferat să ies din casă astăzi (n.r.: ieri) să nu mă mai gândesc la toate relele și am ajuns la salon”, a spus Cosmina Adam în timp ce îi era spălat părul, după cum puteți observa în galeria foto a articolului.

La final, asistenta emisiunii “Acces Direct” le-a arătat tuturor rezultatul după ce i-a fost aplicat tratamentul și a făcut noi declarații despre atacul șocant asupra Mirelei Vaida. În plus, ea a publicat imaginea de mai jos care a fost realizată cu câteva minute înainte ca atacatoarea să intre în platoul de televiziune complet dezbrăcată și să arunce cu o piatră mare spre prezentatoarea de la Antena 1.

“M-am trezit cu gândul la voi. (…), când am ajuns acasă nu am fost pregătită și nu am avut starea necesară să vă spun că sunt bine. Acum a trecut acea stare de șoc pe care am trăit-o (…). Nu numai eu, ci toată lumea. Toată echipa noastră și acum vreau să vă mulțumesc pentru că ați stat îngrijorați. Acum am citit toate mesajele voastre, m-ați și sunat, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, să mă întrebați dacă sunt bine, dacă Mirela este bine”, a mai spus cântăreața pe Instagram.

Mirela Vaida se gândește să depună o plângere pentru tentativă de omor

“(…) mi-am văzut moartea cu ochii. Mai multe detalii o să am luni de la Poliție și cred că luni o să fiu un pic în stare să vă și povestesc ce s-a întâmplat. Da, este adevărat, pare incredibil, dar ușa aceea laterală nu este păzită. Este o ușă de serviciu, pe care ies colegii la țigară, unde parcăm noi mașinile. Da, pe acolo poate intra oricine. Mai multe vă spun luni”, a declarat moderatoarea emisiunii “Acces Direct” într-o înregistrare urcată pe Instagram Stories în urmă cu două zile.

