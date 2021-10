Cosmina Păsărin, detalii despre viața sentimentală: „Va veni și acel moment în care voi întâlni pe cineva”

Cosmina Păsărin a vorbit despre viaţa sa sentimentală în cadrul unui interviu. Vedeta în vârstă de 39 de ani a explicat de ce nu are o relaţie în prezent. În acelaşi timp, bruneta a dezvăluit şi ce calităţi trebuie să aibă bărbatul care ar putea să o cucerească.

Cosmina Păsărin a fost întotdeauna discretă în ceea ce priveşte viaţa sa privată. Cu toate acestea, în cadrul unui interviu recent, vedeta şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre situaţia sa amoroasă.

Cosmina Păsărin a mărturisit că nu a găsitdeocamdată partenerul perfect, însă este convinsă că la un moment dat lucrurile se vor schimba.

”Va veni și acel moment în care voi întâlni pe cineva”

Cosmina Păsărin a explicat cum și-ar dori să fie bărbatul de lângă ea.

“Să aibă un suflet bun și să trăim împreună în liniște. Bineînțeles, nu m-ar deranja dacă are chiar și simțul umorului. Este clar pentru mine că totul este așa cum trebuie să fie acum și la fel de clar este și faptul că va veni și acel moment în care voi întâlni pe cineva. Există un om potrivit pentru fiecare dintre noi. Drumul până la el s-ar putea să fie mai greu, însă acel om există. Știu și simt asta”, a declarat Cosmina Păsărin, conform protv.ro.

CITEŞTE ŞI: COSMINA PĂSĂRIN, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI: ”AM SIMȚIT ATRACȚIE PENTRU O PERSOANĂ. AM BLOCAT ACEA LEGĂTURĂ!” MOTIVUL?

”Vreau ca următoarea mea relație să fie cu adevărat specială și tocmai de aceea nici nu forțez nimic. Nu mă grăbesc, nu alerg, nu caut“, a completat vedeta.

Își dorește vedeta un copil?

Cosmina Păsărin a mai mărturisit că faptul că nu are încă o familie nu o deranjează. Mai mult, vedeta a spus că nu își dorește cu orice preț acest lucru, iar dacă se va întâmpla o să fie fericită, însă nu este un lucru esențial.

În ceea ce privește un copil, vedeta aplică aceeași concepție. Este de părere că un copil trebuie să vină pe lume în contextul potrivit, într-o familie completă și nu trebuie făcut doar de dragul de a-l face.

„Dacă îmi doresc un bebeluș? O femeie dă naștere unui copil atunci când are pe cineva, are o familie, copiii nu se fac una – două. Eu sunt genul acela de femeie care nu a visat la nuntă și copil. Asta este, dacă nu am soț sau un copil este vreo problemă? Am văzut foarte multe familii cu probleme în căsnicie. Este greu să găsești pe cineva pe aceeași lungime de undă cu tine, nu este ușor, dar, dacă o să fie de la Dumnezeu, bine, dacă nu mergem înainte!”, a mai spus Cosmina Păsărin.

Sursă foto: Instagram