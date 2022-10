Costel Biju a ajuns de urgență pe mâna medicilor, după un eveniment. Ce i s-a întâmplat cântărețului

Costel Biju este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Oamenii își doresc să îl aibă prezent la evenimentele pe care le organizează, iar din acest motiv programul său este destul de încărcat. Recent, cântărețul a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, direct de la o petrecere. Iată ce i s-a întâmplat.

Costel Biju a rămas fătă voce, după un eveniment la care a fost invitat să cânte. Artistul crede că oboseala și-a spus cuvântul pentru că în ultimele zile a muncit foarte mult.

CITEȘTE ȘI: DEDICAȚIA FĂCUTĂ DE ALEX BODI IUBITEI SALE, EMA UTA! COSTEL BIJU, „INTERMEDIARUL” CARE A DAT TONUL

Cântărețul a mai explicat și faptul că a fost nevoit să anuleze următoarele evenimente deoarece nu mai poate cânta.

„Am muncit foarte mult în ultimele zile, în ultima perioadă și aseară am rămas fără glas, la cântare, la Giurgiu. Astăzi am trei evenimente. Am fost la medic și mi-a spus să fac repaus vocal și iau tratament. Mi-a dat repaus două săptămâni, dar eu dacă îmi revin, o să intru pe scenă imediat”, a povestit cântărețul, potrivit spynews.ro.

Costel Biju trebuie să urmeze un tratament strict

Mai mult, cunoscutul manelist a explicat faptul că după ce a fost la medic, starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit, din contră, s-a trezit fără voce.

„Nu sunt mai bine, nu simt că se ameliorează situația, m-am trezit fără glas. Aseară la Giurgiu am cântat, dar nu mai puteam să mai cânt pur și simplu, nu aveam un timp de relax la voce, iar acum m-am trezit mai rău. O să vină cineva astăzi să îmi facă tratamentul”, a mai adăugat el.

Din acest motiv, medicul i-a prescris artistului un tratament strict. În următoarele două săptâmâni acesta trebuie să facă pauză vocală.

„Am mai multe medicamente de luat, cocktail, antibiotic, vitamine”, a mai spus celebrul manelist.