Cove, dezvăluiri despre emisiunea ”Surprize, surprize”. Cum a aflat că o să lucreze cu Andreea Marin

Emisiunea „Surprize, Surprize” a avut un succes răsunător. Milioane de români aşteptau cu nerăbdare în faţa micilor ecrane poveştile prezentate în cadrul show-ului. Recent, Cove și-a amintit de perioada în care a lucrat alături de Andreea Marin. Vedeta de la Prima TV a dezvăluit cum a aflat că o să fie co-prezentator.

„Surprize, Surprize” a fost un adevărat fenomen mediatic, emisiunea înregistrând recorduri de audienţă, ani la rând.

Cove s-a bucurat de acest succes alături de Andreea Marin. Despre cum a ajuns să lucreze cu Andreea Marrin la show-ul respectiv a povestit actorul pentru spectacola.ro.

„S-a anunțat un casting pe post: Emisiunea Surprize Suprize organizează un casting pentru rolul de co-prezentator. Doritorii să vină în strada Pangrati, de la ora 10. N-am să uit niciodată. Eram actor la Teatrul Ion Creangă și avusesem spectacol dimineața și împreună cu ceilalți colegi actori. Unul dintre ei a zis: Haideți să mergem să dăm și noi probă. Și am mers toți. Când am ajuns pe strada Pangrati, la TVR, am avut senzația că este un miting. Nu cred că vă puteți imagina, toată strada era blocată de oameni care voiau să participe la acest casting. Eu le-am spus colegilor mei: „Iertați-mă, eu nu stau la coada asta. Aici trebuie să stai trei zile. N-am nicio șansă”. Și am plecat. Eu mi-am luat gândul. Un coleg, ceva mai insistent, a făcut rost de un număr de telefon de centrală și a reușit să facă legătura cu cineva din redacție, de la Surprize Surprize. A sunat și le-a spus că am fost la casting dar că era coada prea mare și nu am reușit să dăm proba. Iar ei au spus că „da, nu ne așteptam să vină atât de multă lume, așa că o să continuăm castingul prin înscriere”. Și colegul ne-a înscris pe toți la casting”, a povestit Cove pentru sursa citată.

„Am fost anunțat că sunt co-prezentatorul emisiunii în direct”

Mai mult, Cove a făcut dezvăluiri şi despre momentul în care a fost anunţat că va prezenta emisiunea alături de Andreea Marin. Se pare că, producătorii au vrut să îi facă o surpriză, iar colega sa de la vremea respectivă a făcut anunţul chiar în direct.

„Am fost anunțat că sunt co-prezentatorul emisiunii în direct. Mi s-a făcut o surpriză. M-a luat o altă colegă, regizor, cu care lucram în perioada aceea la niște spectacole de teatru independent, și mi-a zis: Producătorul Valeriu Lazarov, de la TVR, vrea să investească în spectacole de teatru independent, vrea să dezvolte latura asta, și ne-a chemat la o discuție. A venit acum în țară, că începe sezonul Surprize Surprize și vrea să vorbească cu noi”. Am zis ok. Cu naivitatea mea, aveam 25 de ani. Și am mers. Eram îmbrăcat în blugi și aveam o vestuță de pescar, cu multe buzunare…”, a mai spus Cove.

„Începe emisiunea. Intră Andreea și zice: „Noul meu coleg se află în sală. El nu știe asta. Toți cei care au dat castingul se află în sală”. Moment în care am început să mă uit prin sală, să văd dacă mai recunosc pe vreunul cu care am fost la casting. N-am recunoscut pe nimeni. Eu nu știam că eram deja pe niște ecrane. Și Andreea a spus: „Se va recunoaște în imaginile de pe ecran”. Pe ecranele alea, văd imagini cu mine. Proba pe care eu o dădusem. M-au luat, am intrat în platou, am schimbat trei vorbe cu Andreea și m-au trimis să mă pregătesc să intru în emisiune”, a încheiat el.

