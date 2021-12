Cove, la un pas de moarte! Ce mărturisiri cutremurătoare a făcut fostul prezentator de la „Vorbeşte lumea”

Gabriel Coveșeanu sau Cove aşa cum este cunoscut de publicul său este unul dintre cei mai apreciaţi prezentatori TV din România. În cadrul unui interviu recent, vedeta de la Prima TV şi-a deschis sufletul şi a făcut mărturisiri despre copilăria sa. Acesta povesteşte că nu a fost întotdeauna un copil cuminte.

Celebrul prezentator TV a mărturisit că a fost la un pas de moarte, după ce a trecut strada cu ochii închiși. El a fost lovit de mașină, iar impactul ar fi putut fi fatal.

„În copilărie, eram aşa, mai şmecher. Şi am făcut un experiment ce putea fi fatal. Am trecut strada cu ochii în sus şi m-a lovit maşina. Am avut noroc, am scăpat şi, uite, îţi răspund ţie la întrebări.

Mă credeam şmecher şi nu a fost asta. Cred că vazusem vreun film cu supereroi”, a dezvăluit Cove, pentru Ciao.

În acelaşi timp, Cove a recunoscut faptul că a fost un copil năzdrăvan, iar de cele mai multe ori le făcea probleme părinţilor. Mai mult, acesta îşi aduce destul de des aminte de momentele haioase din copilăria sa.

„Eu am foarte multe amintiri haioase, am făcut tot felul de năzbâtii. Erau haioase pentru mine, dar dramatice pentru părinţi. De la momentul în care le-am dărâmat mobila din casa pe care abia o achiziţionaseră până la faptul că am traversat strada cu ochii în sus şi am fost lovit de o maşină”, a mai spus Cove, pentru sursa citată mai sus.

Cove, proiect nou la Prima TV

După ce și-a anunțat plecarea din trustul Pro TV, Cove a semnat un contract cu alt post de televiziune. Din 13 septembrie, de la ora 19:30, acesta va reveni pe micile ecrane și împreună cu Diana Bart va prezenta emisiunea ”Flash Monden”, la Prima TV.

Prezentatorul TV a dezvăluit faptul că pe noua lui colegă a cunoscut-o în urmă cu mulți ani, tot în cadrul trustului. Și-au dorit să lucreze împreună și, iată, că totul a devenit realitate.

„Pe Diana am cunoscut-o în urmă cu mulți ani, când eram la Prima TV, am și fost invitat într-o emisiune pe care o făcea ea la momentul acela, emisiune în care ea gătea. Am descoperit atunci că suntem pe aceeași lungime de undă. Nu ne gândeam că vom ajungem să lucrăm împreună, cu toate că ne doream lucrul acesta. Iată, de azi sunt acolo.

Eu sunt convins că vom reuși, eu și Diana Bart, noua mea colegă, să îi cucerim pe telespectatori și să le aducem în fiecare seară informații plăcute, utile, mondene despre noi și despre alții. În viață sunt tot felul de momente, cum spunea o mai veche prietenă de-a mea, viața este plină de „Surprize, surprize”. Nu trebuie neapărat să fie un motiv anume să te facă să te schimbi, să faci o schimbare. Pur și simplu vine un moment când o iei pe un alt drum”, a declarat Cove pentru Click.

