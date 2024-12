Crăciun de coșmar pentru Amna: ”Mi se face foarte rău!”. Artista nu se poate bucura de sărbători aşa cum şi-ar dori

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de a petrece timp de calitate cu întreaga familie, iar printre artiștii care respectă cu sfințenie tradiția an de an se numără și Amna. Frumoasa artistă a vorbit în exclusivitate cu CANCAN.RO și a povestit care sunt planurile pentru Crăciunul de anul acesta. Vedeta a mărturisit că în ceea ce privește bucatele tradiționale, care sunt așezate pe mesele românilor, lucrurile nu sunt tocmai roz. Asta deoarece cântăreața nu poate să se bucure de anumite preparate, din pricina unor probleme de sănătate. Însă Amna aduce și emoție în sufletele tuturor cu o amintire din copilărie, pe care o păstrează cu sfințenie în gândurile și în inima sa.

Amna povestește ce planuri are pentru sărbătorile de iarnă și recunoaște că în fiecare an petrece Crăciunul alături de familia ei. Cât despre mâncărurile specifice acestei perioade, artista spune că abia așteaptă în fiecare an să se înfrupte din cozonacul delicios, în prepararea căruia se implică și ea. Cântăreața povestește că în fiecare an de sărbători adaugă câteva kilograme, chiar dacă nu poate consuma tot ce și-ar dori.

Însă, pasionată de sport, cum o știm, cu siguranță topește kilogramele în timp record. Pe de altă parte, vedeta a împărtășit cu noi și una dintre cele mai prețioase amintiri ale sale din copilărie. De fiecare dată când își aduce aminte de acele clipe magice, emoția o cuprinde și zâmbește nostalgic cu gândul la vremurile de odinioară.

Amna, restricții culinare de Crăciun

Vedeta se pricepe să facă cozonaci delicioși, acesta fiind printre puținele preparate de care se poate bucura în perioada Crăciunului. Asta deoarece artista se confruntă cu niște probleme de sănătate, care nu îi permit să consume toate bunătățile pe care și le-ar dori. În schimb, se satură atunci când îi privește pe cei dragi când mănâncă cu poftă din preparatele tradiționale.

„Crăciunul îl petrecem în familie. Întotdeauna Crăciunul este acasă, cu părinții mei, cu familia, cu toată lumea. Cozonacul este preparatul nostru preferat, iar eu mă și implic în fiecare an în prepararea lui. Alte preparate nu fac, pentru că nu îmi permite timpul, pentru că sunt și evenimente, serbări de sărbători. Îmi plac foarte mult toate mâncărurile noastre tradiționale, dar din păcate nu le pot mânca pe toate, pentru că mi se face foarte rău.

Eu nu mai am fierea și e greu cu produsele acestea mai grele pentru digestie. Mi se făcea rău și înainte, atunci când aveam fierea, mi se face rău și acum, că nu o mai am. Dar mă uit cu drag la cei care mănâncă. Eu oricum pun în fiecare an cam două kilograme pe mine, în perioada sărbătorilor, pe care mi le asum”, a declarat Amna pentru CANCAN.RO.

„Bunicul meu făcea urme în zăpadă, ca Moș Crăciun”

Perioada Crăciunului reprezintă și o perioadă în care majoritatea oamenilor își aduc aminte cu drag de copilărie. La rândul ei, Amna povestește cea mai de preț amintire pe care o are, legată de bunicul său. Iată cum știa vedeta că Moș Crăciun și-a făcut apariția.

„Vreau să-mi aducă Moș Crăciun sănătate, mie și familiei mele. Poate mulți vor spune că e un clișeu, dar îmi doresc foarte mult să fim cu toții sănătoși, dacă avem sănătate, le primit și pe restul. Am o amintire emoționantă de când eram mică, pe care o port în suflet de atunci. Bunicul meu, atunci când eram mici, își lua niște bocanci foarte mari și făcea urme, specifice Moșului, de la poartă până în casă se vedeau acele urme pe zăpadă și știam că a venit Moș Crăciun, e o amintire pe care o voi purta mereu cu mine”, a mai adăugat artista.

