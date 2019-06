CRBL a făcut anunțul după zece ani de căsnicie: ”Spre rușinea mea…”

CRBL a făcut anunțul după zece ani de căsnicie. Fanii au rămas uimiți când au auzit mărturisirile făcute de artist.

Sunt căsătoriți de zece ani, au împreună o fetiță, se iubesc necondiționat, dar… CRBL și soția lui nu au avut parte de o lună de miere. Se pare că, de fiecare dată, cei doi mergeau în vacanță însoțiți de diverse persoane și astfel… luna de miere s-a tot amânat. (CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT! CE FAC OASE ȘI CRBL CU CEI 30.000 DE EURO CÂȘTIGAȚI LA ASIA EXPRESS)

“Nu am ajuns în < >, spre ruşinea mea. Am fost în vacanţe, dar nu am fost într-o lună de miere. Care-i diferenţa dintre cele două? Păi, în luna de miere trebuie să fim doar noi doi, să fie un loc în care nu mai ajungem vreodată, în care ne-am dori amândoi să ajungem, în care să facem albume de poze, ca cele de pe internet. Nu ştim unde să mergem, când să mergem? “, i-a spus CRBL lui Mihai Morar, în cadrul emisiunii “Răi da buni”.

CRBL și soția lui vor aniversa 11 ani de căsătorie

În toamna acestui an, mai exact în luna noiembrie, Elena și CRBL împlinesc 11 ani de căsătorie, iar cât de curând ei plănuiesc să își reînnoiască jurămintele și să organizeze o petrecere de zile mari. (VEZI ȘI: CRBL, CUVINTE DURE LA ADRESA BIANCĂI DRĂGUȘANU: ”TOATĂ LUMEA S-A BUCURAT CĂ NE-A PĂRĂSIT ”DIVA””) “În noiembrie 2018 am împlinit 10 ani de căsnicie, dar nu am apucat să sărbătorim cum se cuvine. Am plănuit un super party, dar unii au participat la emisiunea «Asia Express», difuzată de Antena 1, și erau în India (n.r.: filmările s-au terminat în decembrie 2018)”, a declarat Elena pentru revista “Ghidul Miresei”.

Întrebat care este secretul unui mariaj reușit, cântărețul a mărturisit că partenera lui de viață este șefa în casă, iar prietenia dintre ei este cea mai importantă înaintea iubirii.

“Nu există un secret, e vorba despre «mare atenţie ce alegi când o ceri de soţie», să fii convins că e doar ea. Înainte de a ajunge la altar trebuie să fiţi cei mai buni prieteni, să ai curajul să-i spui totul, fără pereţi, fără limite. După aceea vorbeşti de căsătorie, o relaţie lungă şi, de ce nu, să te gândeşti să ai un copil împreună. Prietenia înainte de iubire. Ea e şefa, eu sunt mâna dreaptă a şefului bucătar. Ţin minte că mi-am cerut repede soţia în căsătorie, să nu mi-o ia altul. Suntem total opuşi, dar, na, minus cu plus se atrag”, a spus CRBL, conform click.ro.