CRBL, înșelat de fosta parteneră! Reacția incredibilă a artistului, după ce a aflat despre trădare: ”Am și față de prost”

În cadrul unui podcast, CRBL a dezvăluit faptul că a fost înșelat atunci când avea 25 de ani. Cântărețul a povestit cum a aflat de întreaga idilă a fostei partenere și, în plus, a și confruntat-o, la momentul acela. A avut o reacție incredibilă, iar aceasta poate fi citită mai jos, în articol.

De-a lungul anilor, CRBL și-a construit o carieră și și-a format o adevărată „armată” de susținători și fani. Artistul în vârstă de 45 de ani este îndrăgit pe scena muzicală românească, iar în fața fanilor apare, aproape mai mereu, zâmbitor și deschis. Totuși, nu toată lumea știe faptul că artistul a trecut printr-o trădare amoroasă. În urmă cu 20 de ani, cântărețul a format o relație cu o tânără care l-a lăsat cu un gust amar. Mai cu seamă, CRBL aflase că a fost înșelat de fosta parteneră, în Pitești, aspect care supărat la momentul acela.

În prezent, cântărețul este căsătorit cu Elena și, împreună, au o fetiță. Cei doi au un mariaj de 15 ani, au o comunicare bună și mărturisea, în cadrul unui interviu, că nu au o viață monotonă.

CRBL a fost înșelat de fosta iubită

Când CRBL avea 25 de ani, a fost înșelat de fosta parteneră. La momentul acela, artistul a preferat să o confrunte pe fosta iubită, întrebând-o cine este tânărul în brațele căruia s-a refugiat, în timpul relației pe care o aveau atunci. Situația a avut loc în Pitești, orașul în care cântărețul locuia.

„Da, păi am și față de prost câteodată. Normal. Îți dai seama că m-a înșelat. Eu nu-s bărbat?! Normal că la vârstele respective se întâmplă escapade, poate din curiozități, poate din greșeli, poate din ambiții. Am prins-o. Am mirosit-o, am tăcut, mi-am jucat cartea. Ne-am văzut și i-am zis: «Cine e?!». Eram la Pitești, ba locuiam, ba nu locuiam. Ba venea ea la mine, ba mai stăteam eu”, a povestit CRBL.

Aflând de actul de infidelitate al fostei iubite, artistul dorea să afle câteva răspunsuri.

„Eram într-o zonă din asta de tachinare. Nu-mi răspunde. Atât, asta a fost. I-am pus niște întrebări… Într-o relație ești, ești, ești, poate că ai prieteni sau amici care nu-ți spun nimic, dar să-ți spună după ce se termină totul. Vorbim de vârstă din asta fragedă. Aveam 25 de ani. E normal să se întâmple asta. Se numesc tot lecții”, a mai dezvăluit artistul.

Sursă foto: Instagram