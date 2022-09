Soția lui CRBL, adevărul despre cel de-al doilea copil: ”Să mai pierd 18 ani?”

CRBL (44 de ani) și partenera lui, Elena, au oferit recent un interviu sincer în care au vorbit despre posibilitatea de a face și cel de-al doilea copil. Mai mult, cei doi soți au spus și din ce cauză nu au o casă a lor, dar nici un loc în care să se stabilească definitiv.

Timp de șase ani, CRBL și familia au tot făcut naveta România-Spania. Cei trei se stabiliseră în Marbella, unde au luat-o de la zero, dar din păcate, nici acolo nu și-au găsit locul. Recent, cântărețul a decis să se întoarcă în țară, dar nu se știe încă pentru cât timp va sta. Fostul concurent de la Survivor România se gândește serios să se mute în Canada sau chiar Australia.

”Nu poți să spui că e viață mai bună în Spania, plusuri și minusuri există peste tot. Expresia «e mai bine afară decât la noi» nu funcționează. Este diferit! Noi nu am plecat să ne stabilim acolo.

Am plecat pentru șase ani, dar pe principiul ne ducem, ne întoarcem. Ultima oară am plecat doi ani, am stat doi ani plecați. Nu pot să spun pentru cât timp. Vă anunțăm dacă plecăm în Australia sau Canada!”, a declarat CRBL, în cadrul interviului.

CITEȘTE ȘI: CRBL ȘI-A DESCHIS SUFLETUL ȘI A VORBIT DESPRE GREUTĂȚILE PRIN CARE A TRECUT ÎN TINEREȚE: ” SĂ N-AM BANI, SĂ DORM DE FOAME…”

Motivul pentru care CRBL încă nu și-a cumpărat o casă

Pe numele său adevărat, Eduard Mihail Andreianu, locuiește acum, alături de fiica lui, Alessia și soția sa, Elena, într-o casă care are și curte, dar în chirie. Artistul nu vrea să investească momentan în imobiliare, deoarece consideră că nu este un moment potrivit, având în vedere prețurile de pe piață.

”Nouă ne place să experimentăm, nu vrem regrete și nu vrem o viață plictisitoare. Nu am avut casă, stăm cu chirie în continuare. Am ales să stăm cu chirie pentru că nu ne place ce se întâmplă pe piața imobiliară, nu e momentul și cu Covidul, cu tot ce se întâmplă nu e momentul.

Avem o casă cu curticică. Avem noi cultura asta mai estică să ai casa ta, în afară nu e deloc așa. Deocamdată stăm în umbră, analizăm, până ne decidem să cumpăram ceva”, au mărturisit CRBL și Elena, pentru Click.ro.

Ce spune Elena despre al doilea copil

Soția lui CRBL nu își mai dorește să facă încă un copil, deoarece consideră că și-ar mai pierde încă 18 ani din viață. Elena a mai precizat că peste 6 ani, Alessia va deveni majoră, iar de atunci vor deveni mai liberi toți.

”Alessia merge la aceeași școală la care a început de la 5 ani. Oriunde ne-am duce în lumea asta și ne-am întoarce, ea o să facă aceeași școală! Nu! Dacă vine, vine, dar să ne gândim noi să facem nu. E bine așa! Are 12 ani Alesia, mai avem șase ani, are liber și ea, și noi! Să bag încă unul să ce, să mai pierd 18 ani?”, a declarat Elena.

VEZI ȘI: ”E DE STAT, FRUMOS, LA HIBERNARE ȘI …” MOTIVUL PENTRU CARE CRBL LOCUIEȘTE CU CHIRIE, DUPĂ CE S-A ”REPATRIAT”, CU FAMILIA, DIN SPANIA