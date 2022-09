În urmă cu doi ani, CRBL și partenera sa de viață hotărau să se mute departe de România. Au vândut tot și s-au stabilit în Spania, unde au luat-o de la zero. Alessia a mers la școală și a fost nevoită să se integreze, Eduard a pus pe pauză tot ce a clădit atât cu Simplu, cât și în cariera solo, însă hotărârea drastică a emigrării nu a fost de lungă durată. CRBL și Elena au revenit pe plaiuri mioritice, unde locuiesc momentan cu chirie. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cei doi „repatriați” dezvăluie cum vor gestiona problema locuinței temporare și când o vor înlocui cu una permanentă.

Fostul component al trupei Simplu și Elena sunt împreună deja de 15 ani, având o fetiță, pe Alessia. După îndelungi consultări, la care a participat și fiica cuplului, cei trei s-au întors la locul de baștină, cu o experiență în plus.

Eduard Andreianu se abține și nu dorește să fie răutăcios în ceea ce privește descrierea spaniolilor, însă artistul îi complimentează pe conaționalii pentru care a cântat încă din adolescență. La polul opus oamenilor din România pare a fi piața imobiliară de la noi, care nu prea îl încântă pe fostul concurent de la „Survivor”.

„Nu îmi place piața imobiliară!”

CANCAN.RO: Cum e cu întoarcerea în România, a strigat sufletul de patriot că trebuie să te întorci pe plaiuri natale?

CRBL: Nu neapărat sufletul de patriot, că ăla nu se pierde niciodată. M-am întors atât pentru muzică, că mi-e foarte dor de scenă, mai ales după pandemia asta în care am tot adunat muncă de studio. Dar îmi era dor și de România asta verde, asta frumoasă, plină de locuri în care noi încă n-am ajuns până la vârsta asta și pe care vrem să o descoperim!

Elena: Și de oameni…

CANCAN.RO: Care sunt diferențele între spanioli și români?

CRBL: Nu mă întreba pe mine, că eu sunt destul de incisiv. Să răspundă Elena prima oară!

Elena: Spaniolii sunt mai lenți de fel, mai liniștiți, dar și veseli, ca să găsesc cuvinte frumoase! La cât de mult pare că semănăm, atât de mult nu semănăm ca stare, ca oameni!

CRBL: Da, românii sunt foarte foarte smart comparativ cu spaniolii, adică știm să ne descurcăm, pentru că România a făcut ca noi, românii, să fim supraviețuitori! Putem să ne adaptăm la orice situație! Românul se adaptează mai repede, spaniolul e mai lent, ei nu se gândesc la alternative și variante. Noi trebuie să ne gândim la alternative. Asta e o diferență majoră între noi și spanioli!

CANCAN.RO: În momentul în care ați plecat, ați vândut tot, v-ați întors și locuiți cu chirie acum! Nu faceți investiții imobiliare?

CRBL: Nu acum, nu îmi place piața imobiliară. Ce se întâmplă acum, nu e bine. E de stat frumos pe timp de iarnă la hibernare, analizat, studiat, văzut, auzit. Și la primăvară, vedem ce facem!

„Puțină lume îl cunoaște pe Eduard, multă lume îl cunoaște pe CRBL!”

CANCAN.RO: Elena, tu ai descoperit în Eduard la „Survivor” o latură pe care nu o știai, nu te-a surprins cu nimic?

Elena: Deloc! Puțină lume îl cunoaște pe Eduard, multă lume îl cunoaște pe CRBL!

CRBL: Sunt 15 ani, ce secrete să mai am eu față de Elena, mai ales la comportament? Ținând cont că eu, când m-am dus la Survivor, am fost singurul concurent care am mai fost la un Survivor, deci am mai fost în situațiile alea. Elena m-a văzut chiar la începutul relației în situațiile alea!

CANCAN.RO: Cum îți venea să reacționezi în momentul în care vedeai că fetele acelea erau rele cu el?

Elena: Au fost momente în care te enervezi sau ai niște emoții, dar știu și televiziune. Am lucrat mult timp și atunci orice comentariu pe care îl auzi sau pe care îl vezi, sau acțiune, nu știi exact cum și ce a fost și de fapt ce s-a vorbit. Atunci e OK, pentru că până la urmă este o emisiune, este normal să fii nervos. Ești nemâncat, îți dai seama că iese balaurul din tine, este absolut normal!

CRBL: Măcar recunoaște că nu am scos balaurul din mine, că mai e o formă de balaur pe care n-a văzut-o nimeni, doar ea o știe!

Elena: Când îi e foame, e normal să se întâmple așa!

